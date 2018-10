La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha elaborado un decálogo con consejos prácticos y medidas a tener en cuenta, con la llegada de la campaña de recolección de setas, con el objetivo de hacerlo de una forma segura y de que un día en el campo no se convierta en algo peligroso.

El él, según ha informado en un comunicado, se recomienda conocer la zona antes de desplazarse, llevar ropa y calzado adecuados, acorde con las condiciones climatológicas y la orografía del terreno, así como ir provistos de agua y alimentos suficientes para pasar la jornada.

Igualmente, realizar la actividad programada respetando siempre las horas de luz natural e informarse previamente de la celebración de cacerías por la zona; no transitar con vehículos a motor campo a través y conducir siempre por pistas habilitadas para tal efecto y aparcar siempre en lugares visibles y tomar referencias de donde se deja el vehículo, y no ir solo, evitar alejarse de las pistas o caminos si no se conoce muy bien el territorio y adecuar el esfuerzo a nuestra condición física.

APAM sugiere llevar una cesta de mimbre o madera para depositar las setas recolectadas (éstas favorecen la conservación y facilitan la diseminación de las esporas para su reproducción), evitando las bolsas de plástico, que contribuyen a un deterioro rápido de las setas; así como no utilizar para la recolección rastrillos o instrumentos similares, puesto que esto dificultaría las futuras fructificaciones. Usar una navaja para la extracción.

Además, recomienda recoger sólo las setas que se conocen perfectamente y no mezclar en la misma cesta setas comestibles con las tóxicas, y recolectar siempre setas desarrolladas y sanas.

La Asociación pide no recolectar setas próximas a posibles sitios contaminados y respetar las setas desconocidas, tóxicas o deterioradas, así como no dejar basura en el monte y cerrar los portillos en las fincas con ganado cuando accedamos a ellas, y avisar al 112 ante cualquier incidencia que se tenga en una excursión en el medio natural, reclamando la presencia de los agentes medioambientales.