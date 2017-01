La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha clausurado esta mañana un taller sobre Violencia de Género, llevado a cabo por la Asociación de Mujeres Progresistas de Torrejón del Rey, que se enmarca dentro del programa “Reduciendo la Brecha de Violencia de Género”, subvencionado por el Gobierno regional para contribuir a la disminución de desigualdades.

Araceli Martínez ha manifestado su satisfacción ante el hecho de que la recuperación de subvenciones por parte del Gobierno regional, tras cuatro años suspendidas, “permita que las asociaciones de mujeres puedan acercar las políticas de igualdad y la idea de la equidad y feminismo a los hombres y mujeres de nuestros municipios y trasladar las causas que generan la violencia de género y saber identificar los signos de ésta”, que según ha recordado “tiene su origen en el machismo que aún pervive en nuestra sociedad y que necesitamos combatir entre todas y todos”.

Junto a la alcaldesa de Torrejón, Bárbara García Torijano, y concejales de Torrejón y de Cabanillas del Campo, municipio que participa en este proyecto, la directora del Instituto de la Mujer ha clausurado el curso, que se ha desarrollado a lo largo de esta semana con el objetivo de identificar los diferentes tipos de violencia de género. Asimismo, la iniciativa ha estado dirigida a sensibilizar sobre los problemas y consecuencias que la violencia de género produce dentro de las familias y en la sociedad, promover el fortalecimiento organizativo, aportar conocimientos básicos sobre el marco legal sobre la violencia de género, dar a conocer la teoría sexo-género, analizar el proceso de socialización y su relación con la violencia de género o identificar estrategias de prevención de dicha violencia a nivel comunitario.

Martínez ha destacado que las personas que han participado en las jornadas serán ahora agentes de sensibilización en su entorno y podrán trasladar lo aprendido a otras mujeres y también a los hombres, ya que, “tan importante como que las mujeres tomemos conciencia de lo que es la violencia de género y las consecuencias de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, es que los hombres sean también conscientes de que hay que adoptar nuevos modelos de masculinidad y aprender a relacionarnos de manera diferente para que entre todas y todos podamos construir una sociedad más igualitaria”.

Con esa intención, a lo largo de 73 horas durante esta semana, se ha desarrollado este taller en el que se ha optado por una metodología que ha combinado la teoría y la práctica, intercambiando experiencias personales y relacionándolas con el marco social en el que se desarrollan y que ha contado con la participación de ponentes especialistas en atención a víctimas de violencia basada en género.

La responsable regional del Instituto de la Mujer ha recordado la necesidad de visualizar las diversas formas que existen de ejercer la violencia de género. Así, Araceli Martínez ha puntualizado que si bien, “la que más vulnerabilidad genera entre las mujeres es la que se ejerce en el ámbito de la pareja y la ex pareja, existen otras y una de ellas tremendamente naturalizada y que queremos denunciar, que es la violencia relacionada con la trata y la prostitución”, y ha sido contundente al afirmar que “si no hubiera prostitución no habría trata, que es una forma milenaria de violencia hacia las mujeres”.