La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Cesárea Arnedo, ha señalado hoy que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016 fueron concebidos con un límite de déficit del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que posteriormente se amplió gracias al Gobierno de España hasta el 0,7 por ciento, pero realmente “se van a ir a más y por eso Page oculta el estado de ejecución”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en rueda de prensa que “deberíamos conocer ya el estado de ejecución del presupuesto de 2016 correspondiente al mes de diciembre”, pero Page no lo quiere hacer público porque las cuentas públicas del año pasado demuestran que no se cumple con el déficit y que no ha hecho las inversiones en materia sanitaria.

Por eso, ha señalado que “Page debería haberse ido a las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo a decir que se había bajado el déficit de la región sin que se hayan producido recortes”.

En este sentido, ha criticado los graves problemas que hay desde hace varios meses en la Sanidad de Castilla-La Mancha, como la falta de personal. Sobre la inejecución presupuestaria de las partidas de inversiones en hospitales, Arnedo ha exigido a Page que diga ya dónde está el dinero de estas partidas.

“Queremos saber dónde está el dinero de los hospitales de Cuenca, Albacete y Guadalajara, porque Page no ha hecho nada y las obras están paradas; es una estafa presupuestaria”, ha asegurado.