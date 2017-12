La organización agraria Asaja en Castilla-La Mancha ha cifrado en “unos 1.000 millones de euros” las pérdidas que han sufrido este año 2017 los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma debido a la sequía y “a la falta de planificación” de las administraciones para gestionarla.

Así lo ha manifestado el secretario general de Asaja en la región, José María Fresneda, en una rueda de prensa en la que, junto al presidente de esta organización en Castilla-La Mancha, Fernando Villena, y los responsables provinciales de la misma, ha realizado un balance de la situación de este sector durante este año.

En este sentido, ha desgranado los pérdidas que, según los cálculos de la organización, se han producido en las diferentes áreas agrarias productivas de la región, afirmando que, por ejemplo, la producción del aceite de oliva será “un 25 por ciento” menos que la del año anterior.

Respecto a la viticultura, ha señalado que también se producirá entre “un 25 y un 30 por ciento menos” que el año anterior, mientras que los cereales tendrán “una merma de entre un 40 y un 50 por ciento respecto a un año normal de producción”.

Por su parte, la producción de frutos secos también descendería entre “un 25 y un 30 por ciento”, el girasol en un “45 por ciento” y la producción de la cabaña ganadera sufrirá unas pérdidas “incuantificables”.

“La sequía ha hecho mella en todos los cultivos. Si la producción final agraria de Castilla-La Mancha ronda los 3.000 millones de euros, aplicándole una pérdidas del 30 por ciento, siento muy generosos, podemos decir que estamos en una pérdidas de algo más de mil millones de euros en la agricultura y la ganadería”, ha aseverado Fresneda.

Por ello, ha considerado que “el debate debería centrarse en cómo paliar estas pérdidas” y “no discutir” sobre las cifras que ha ofrecido la organización agraria, a lo que ha añadido que “no puede ser que a pesar de las mermas” que sufre estos profesionales, “los costes de producción sigan siendo los mismos”.

FAUNA SILVESTRE

Otro de los temas que ha abordado el secretario regional de Asaja ha sido el efecto que tiene la sequía sobre la fauna silvestre de Castilla-La Mancha, pues, a su juicio, “provoca que arrasen los cultivos y pongan en riesgo a las cabañas ganaderas con la tuberculosis”.

También ha abordado Fresneda “las muchas inversiones” que se han realizado en regadíos al tiempo que “se quita el agua” a los regantes de la región. “Vamos a denunciar que no se limiten más las producciones ni el agua, que no nos quiten más, no hay margen de maniobra para enfrentarnos a futuras cosechas en estas condiciones”, ha agregado.

“NO HABRÁ PACTO NACIONAL DEL AGUA”

Sobre el debate para establecer un Pacto Nacional del Agua en España, Fresneda ha sido claro en sus reflexiones: “Un sistema político anterior se llevó el agua y la democracia no la ha devuelto”. “No creemos que habrá un Pacto Nacional del Agua, sigue habiendo parches, parece que hablan en chino en esas reuniones”.

“Nos ha pillado el toro, ha habido una falta de previsión muy grande, les da igual —a los políticos—, están a otra cosa y por eso no han planificado”, ha criticado Fresneda, que ha lamentado el desuso de las desaladoras que ha habido hasta ahora y la situación de los embalses “vacíos”.

En este punto, ha aseverado que “mientras la sequía sigue estando en la agenda del debate político, esta va a devorar a todos”. Por ello, ha propuesto a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que financie un estudio que evalúe la posibilidad de disponer de 500.000 hectáreas de regadío en la región y que se dispongan balsas de almancenamiento que dispongan de aguas superficiales o subterráneas.

Otras de las medidas planteadas por Asaja en este sector han sido la constitución de un Observatorio Regional de los precios de la cadena alimentaria, la disposición de las herramientas informáticas “en tiempo y forma”, o una ventana de competencia que permita informar sobre el conocimiento de fraudes.

GESTIÓN DE PAGOS DE LA PAC

Fresneda ha aludido también a los pagos de la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Junta, un asunto sobre el que ha afirmado que la parte que falta de abonar a los agricultores y ganaderos se realizará “la semana que viene, rondando el día de la Lotería de Navidad”.

Del resto de transferencias de fondos europeos que realiza el Gobierno regional, ha sostenido que los pagos al pastoreo “han funcionado, la PAC también”, y, por el contrario, opina que son “muy mejorables” los relativos a la agricultura ecológica.

FRAUDE DEL VINO

También se ha referido al “fraude del vino” que destapó Asaja en la región y que, gracias a su denuncia, ha hecho que “la Fiscalía actúe” y se hayan paralizado 300.000 hectolitros de vino elaborados con prácticas de chaptalización en unas 10 bodegas de Castilla-La Mancha, una práctica por la que todavía no se han conocido posibles infracciones, aunque ha avanzado que se podrá saber algo al respecto “en la primera quincena de enero”.

“No nos ha temblado el pulso. También hemos denunciado prácticas anticompetitivas de precios con los frutos secos, sobre todo del almendro”, ha indicado Fresneda, que ha resaltado que estas actuaciones han supuesto que “la rentabilidad de la agricultura, de cooperativas y bodegas mejoren”.

De otro lado, también ha insistido en la “fastidiosa” situación en la que se encuentra el sector del ovino, pues los precios de la leche que no se dedica a la elaboración de quesos de Denominación de Origen (DO) se “están hundiendo”. “Vamos a arreglar el problema, si tiene que pasar por la solución que hubo con la leche de vaca el año pasado, lo haremos”, ha espetado.

RECURSOS ADMITIDOS EN EL TJSCM POR LAS ZEPA

Respecto a los planes de gestión del Gobierno regional de los Zona de especial protección para las aves (ZEPA), Fresneda ha reiterado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite dos recursos judiciales presentados por esta organización.

“No pueden decirnos estupideces para confundirnos. No puede ser que un agricultor de 30 años que cultiva cereal esté limitado para cultivar por ejemplo almendro, me parece un atentado”, ha reivindicado el secretario regional de la organización agraria.