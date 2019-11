La Asociación de la Prensa de Cuenca (APC) ha condenado “tajantemente” el veto que impuso el candidato de la formación política Vox al periodista de la cadena Ser Diego Albaladejo en la noche electoral de este domingo, negándose a realizar declaraciones si este medio estaba presente.

Según ha informado la APC en nota de prensa, en el momento de hacer las valoraciones electorales el candidato de Vox, Iván Vélez, se dirigió a los periodistas que cubrían la jornada en la sede de este partido para señalar que no hablaría si estaba presente la cadena SER, alegando que no era nada personal contra el informador sino una consigna que tenían a nivel nacional “por orden de Abascal” y provocando que Albaladejo tuviera que marcharse para no entorpecer la labor de sus compañeros.

La APC se suma así a las “numerosas” muestras de rechazo que se están sucediendo por parte de otras asociaciones profesionales y de la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) por lo que consideran “un grave atentado a la libertad de información y al libre ejercicio profesional del periodismo”. “La libertad de información es un derecho fundamental que no puede negarse a ningún ciudadano y cercenar este derecho es herir de muerte a la democracia y al pluralismo”, han manifestado desde la asociación.

En este sentido, la Asociación de la Prensa de Cuenca ha lamentado que esta “práctica” se haya convertido en algo habitual para Vox, ignorando el ordenamiento jurídico y, en concreto, el artículo 20 de la Constitución que recoge y ampara la libertad de expresión y de opinión. “Vetar a un medio es vetar a todos, y atacar al libre Periodismo”, ha opinado la APC.

Por ello ha querido recordar a los dirigentes provinciales de Vox, así como de otros partidos políticos, que se respete el trabajo de los periodistas y no se produzcan intromisiones en su labor profesional, ya sea en campaña electoral o fuera de ella, “porque como representantes públicos deben ser garantes de una sociedad democrática libre y defender un periodismo sin presiones”.

Según ha recordado la FAPE en un comunicado emitido a nivel nacional, los vetos de Vox se han extendido en su corta existencia como partido, además de al Grupo Prisa, a El Español, Público, el Diario, La Marea, El Mundo, InfoLibre, al programa ‘Todo es Mentira’ de Cuatro, La Sexta, El Plural y Catalunya Radio.