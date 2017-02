Comunicado de la Asociación Plataforma de Afectados por Hepatitis C - PLAFHC ejerciendo su derecho a réplica a un comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de C-LM publicado este lunes en este medio

Comunicado íntegro:

La Asociación “Plataforma de Afectados por Hepatitis C – PLAFHC” (Asociación de ámbito estatal desde 2014), manifiesta su sorpresa por la noticia que su medio ha emitido con fecha 30 de enero de 2017 haciéndose eco de un comunicado de la denominada Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de CLM, integrada por personas de Castilla-La Mancha que luchan también por los tratamientos para la Hepatitis C. Esta Asociación quiere salir al paso amparándose en el derecho que le otorga la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho a rectificación y réplica en noticias publicadas en medios de comunicación, ya que la redacción del Comunicado nos parece cuando menos irrespetuosa y falta de consideración hacia una Organización como la PLAFHC que, por otro lado, no solo es la primera que existió y existe en España en cuanto a lucha por los tratamientos de última generación para la Hepatitis C, sino que fue la pionera e impulsora de las grandes movilizaciones que llevaron a conseguir el Plan de Abordaje para la Hepatitis C, que ha salvado la vida de miles de personas. No es la intención de la PLAFHC la de ponerse medallas, pero parece que sí conviene recordarlo.

Por otro lado, la marca y logo de la PLAFHC están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas (se adjunta copia), por lo que nadie sino ella tiene el absoluto derecho a usarlas si no es con autorización expresa (como no es el caso), y siempre con el máximo respeto y consideración.

La Asociación “Plataforma de Afectados por Hepatitis C – PLAFHC” respeta la decisión adoptada de encierro convocado para los días 4 y 5 de febrero en el Hospital “Virgen de la Salud” de Toledo, no pronunciándose en ningún momento ni a favor ni en contra de tal decisión y de quien la promueve, pero si manifestamos nuestro rechazo y sorpresa al siguiente párrafo del comunicado, que dice:

“En primer lugar queremos dejar claro que este encierro reivindicativo está organizado por la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Castilla La Mancha y apoyado por la COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR HEPATITIS C y no por una organización llamada PLAFHC Nacional, ya que esta organización no tiene representación en esta Comunidad. La Plataforma de Castilla la Mancha pertenece a la Coordinadora Estatal que aglutina a diversas Plataformas de Afectados por Hepatitis C, con presencia en casi todo el Estado Español”.

1- Huelga esta aclaración, ya que la PLAFHC jamás se ha atribuido la acción que se pretende llevar a cabo en esa Comunidad los días 4 y 5 de febrero.

2- El artículo indeterminado con que se inicia la frase, y la expresión completa “una organización llamada PLAFHC Nacional”, nos parece de un claro matiz despreciativo, gratuito y de falta de reconocimiento por parte del autor o autores del escrito hacia una organización como la Asociación Plataforma de Afectados por Hepatitis C – PLAFHC que cuenta en su haber (y resumiendo al mínimo) con:

-Ser la primera que se crea en el país en el año 2014.

-Impulsar y llevar a cabo el conocido por todos Encierro de 94 días en el Hospital “12 de octubre” de Madrid.

-Impulsar y llevar a cabo la socialmente recordada Marcha a la Moncloa, secundada no solo por afectados de todo el territorio nacional, sino por la sociedad en masa (asistieron más de 100.000 personas en una marcha de 14 kms atravesando todo el centro de Madrid hasta llegar a entrar en los despachos de La Moncloa).

-Rodear el Ministerio de Sanidad en una concentración masiva que paralizó el centro de Madrid y más tarde con una concentración motera.

-Haber comparecido en el Parlamento Europeo (Bruselas) en 3 ocasiones, elaborando y presentando dosier de borrador de Plan Europeo para la Hepatitis C, que ha sido admitido a trámite. Recientemente, también ha sido la impulsora y ha trabajado durante 6 meses previos hasta conseguir Comparecencia ante el Parlamento español (y presentado allí otro dosier).

-Es seguida en sus páginas de Facebook y de Tweeter por más de 15.000 personas, como puede comprobarse: https://www.facebook.com/Plataforma-de-Afectados-por-Hepatitis-C-310398615788025/ y @PLAFHC

A ello hay que unirle la realización de muchísimas más acciones de gran calado y pequeñas acciones diarias que no dejaron de producirse hasta desembocar en conseguir que Gobierno aprobara el Plan de Abordaje para la Hepatitis C. que, como ya se ha dicho, salvó miles de vidas, pese a no ser completo, razón por la que la lucha sigue y se continúa trabajando hasta llegar al objetivo final. Por todo ello consideramos que la PLAFHC se merece, al menos, un respeto.

3-Este bagaje forma parte de la historia reciente de la PLAFHC, Asociación que ha estado, está y estará en la defensa de los afectados, por la enfermedad y en la erradicación de la misma. Esa consideración ha tenido el reconocimiento de amplios sectores de la sociedad y merece el respeto por parte de aquellos que la intenten ningunear.

4-La Coordinadora a la que se refiere el comunicado es una organización paralela a la PLAFHC que surgió una vez puesto en marcha el Plan de Abordaje para la Hepatitis C. Como tal es libre de actuar y realizar aquellas actividades que estime oportunas, pero siempre respetando otras opciones a las que no debe intentar despreciar como en el caso que nos ocupa, ni usar sus símbolos sin autorización de la PLAFHC y en buena sintonía.

5-La Asociación PLAFHC sí está representada en Castilla-La Mancha, ya que tiene asociados en esa Comunidad, presentes incluso en la Junta Directiva con varios representantes, además de contar con herramientas informativas en dos perfiles de la red social Facebook, con numerosos seguidores, como el caso de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C Toledo y la Plataforma Afectados Hepatitis C Castilla-La Mancha.

En resumen, La PLAFHC representa a todos sus asociados repartidos por el territorio nacional (bien sea en plataformas, asociaciones-plataformas o personas físicas, pero siempre debidamente asociados) y es la única que puede ostentar esa marca legalmente. Respeta y apoya, implícita o explícitamente, cualquier lucha que persiga los mismos objetivos, pero nunca apoyará las luchas fratricidas.

Es por ello que pide y agradece a la dirección del periódico digital LA CERCA.com la visible publicación de este Comunicado en su medio como ejercicio del derecho de rectificación y réplica.