En materia de concursos, en juzgados con competencias mercantiles la disminución ha sido del 30,5 por ciento. El número de procesos concursales iniciados por provincias se reparte con seis en Albacete, siete en Ciudad Real, tres en Cuenca, diez en Guadalajara y quince en Toledo.

En cuanto a los concursos presentados por personas físicas, se ha producido un aumento interanual del 3,1 por ciento, al pasar de 32 en el primer trimestre de 2018 a 33 en el mismo periodo de este año. 11 en Albacete, 8 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 13 en Toledo.

Por otra parte, el número de concursos declarados en el primer trimestre de 2019 en Castilla-La Mancha fue de 21. A esta cifra se añaden los 11 concursos declarados y concluidos.

Además, en el primer trimestre de 2019 en la región llegaron a la fase de convenio un total de 5 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 26.

Por primera vez, se incluyen en el informe los concursos consecutivos, y en los juzgados con competencia en materia mercantil en la región se han admitido a trámite cuatro concursos de este tipo en el primer trimestre de 2019, mientras que se han declarado cinco concursos consecutivos.

MÁS DEMANDAS POR DESPIDO

El primer trimestre de 2019 registró un incremento interanual en las demandas por despido en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha. Las 961 demandas por despido presentadas en la región entre el 1 de enero y el 31 de marzo suponen un aumento interanual del 20,3 por ciento.

También han subido las demandas de reclamaciones de cantidad. Las 1.148 presentadas en el primer trimestre del año representan un 6,7 por ciento más que las presentadas en el mismo periodo de 2018.

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Castilla-La Mancha fueron 7.780, lo que supone un aumento del 31,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

OCUPACIÓN DE VIVIENDAS

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el primer trimestre de 2019, han ingresado en los juzgados de Castilla-La Mancha 52 demandas, de las que se han resuelto 49.

También en esta materia, el número de lanzamientos practicados en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 507, lo que supone un descenso del 24 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado.

Esta disminución se debe a la bajada del 35 por ciento en la cifra de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que han pasado de los 297 del primer trimestre del año anterior a los 193 practicados entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.