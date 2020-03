El alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, ha explicado que la situación actual en el municipio es de “nerviosismo” entre sus habitantes, pero desde el Ayuntamiento, reconoce el primer edil, se está tranquilizando “en todo momento” a la población y concienciándoles de la importancia de permanecer en casa estos días.

Así, ha indicado que desde el propio Ayuntamiento se ha puesto a disposición de quien lo necesite, sobre todo de personas mayores, un servicio especial para llevar alimentos a casa de aquellas personas que no puedan salir de casa. De esta forma, el vecino que lo necesite puede llamar al teléfono del Consistorio —969208001— y un trabajador acercará los alimentos que hayan solicitado. Los podrán pagar una vez haya finalizado el estado de emergencia sanitaria.

Del mismo modo, Pérez Osma ha informado de que los servicios de Atención Temprana de Las Valeras se están ofreciendo sus servicios con total normalidad, y que establecimientos de atención al público como bares, cafeterías o ferreterías han cerrado sus puertas.

PATERNA DEL MADERA LO SUFRIRÁ A NIVEL TURÍSTICO

Por su parte, la alcaldesa de Paterna del Madera, María del Rosario Lorenzo, asevera que la situación va a repercutir “más a nivel turístico y después a nivel económico” ya que dicho municipio depende de este sector.

“No tenemos industria y esto va a mermar mucho”, ha afirmado Lorenzo, quien asegura que desde el Ayuntamiento están “preocupados” porque los establecimiento hoteleros y hosteleros están cerrados y por consiguiente “se dejan de recibir ingresos económicos”.

Asimismo, explica que diariamente desde la Diputación de Albacete llega personal de Bienestar Social para ayudar a la gente mayor, pero que ante la situación que se está dando, desde el Ayuntamiento están trabajando para que “aquellas personas que no reciben dicha ayuda, que esté sola o no tenga familia, no tengan dificultad para tener la medicación o alimentos”.

A pesar de estar a 96 kilómetros del hospital más cercano y de no tener ningún caso de coronavirus, considera que “en general” la gente está tomando conciencia y está respondiendo “bien” a las medidas que se han tomado en el municipio para prevenir.

VECINOS DEL VALLE DE ALCUDIA TIRAN DE PATIOS CONTRA EL AISLAMIENTO

El presidente de la Mancomunidad del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y alcalde de Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), Antonio Moreno, ha subrayado la “responsabilidad” mostrada por la ciudadanía del medio rural ante la crisis sanitaria.

“La prohibición de salir a las calles se vive en estos pueblos de otra manera, ya que muchos vecinos tienen patios y corrales, pero todos los ciudadanos han acatado las medidas y, por supuesto, todos los consistorios han aplicado las órdenes decretadas por el estado de alarma”, ha subrayado Moreno en declaraciones a Europa Press.

No obstante, el presidente de esta entidad supramunicipal, de la que forman parte Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino, ha destacado que el principal problema detectado en este momento es el insuficiente suministro de equipos de protección individual para los trabajadores de servicios sociales.

“También tenemos dificultades para conseguir gel de manos y mascarillas”, ha recalcado. En este sentido, ha señalado que si se detectara alguna carencia en el servicio a personas mayores o más desfavorecidas se pondrán en marcha los mecanismos para atenderlas, bien desde planes de empleo, bien desde servicios sociales.

En todo caso, Moreno ha explicado que, a la espera de nuevos protocolos, continúan funcionando con normalidad los servicios de comidas y ayuda a domicilio, al igual que las líneas de transporte, las visitas médicas y los servicios sanitarios..

El representante municipal tampoco ha detectado una afluencia significativa de personas desde otras zonas geográficas, aunque sí la presencia de personas de otros municipios cercanos, como Puertollano, para realizar compras de determinados alimentos. Por el momento, asegura Moreno, no hay problemas de suministro en las tiendas de alimentación.

“RESPONSABILIDAD” EN CARRIZOSA

En Carrizosa, un pueblo del Campo de Montiel de la provincia de Ciudad Real su alcalde, Pedro Antonio Palomo, ha destacado en declaraciones a Europa Press la concienciación de una población en la que por el momento no se ha confirmado ningún caso positivo por COD-VID19. “Están siendo responsables y se está cumpliendo” el confinamiento porque saben que “la mejor manera de protegerse del virus es aislarse, es la mejor vacuna”.

Algo que ha provocado, según el alcalde, que no haya habido ningún incidente en el que haya tenido que intervenir las fuerzas de seguridad que han estado comprobando que los nuevos protocolos establecidos se están cumpliendo.

Ha resaltado el “ejercicio de responsabilidad” de los dueños de negocios que ya el viernes por su “propia iniciativa” no abrieron al público, un cierre, ha especificado que en esta localidad afecta a cinco bares, cuatro peluquerías, una ferretería, varias empresas de limpieza y a cuatro tiendas de alimentación.

También ha confirmado como algunas personas que reparten su residencia entre la capital de España y la localidad ciudadrealeña, han llegado en los últimos días. “Son pocos y están cumpliendo con el confinamiento”, ha manifestado.

Desde el Ayuntamiento, que permanece cerrado al público y solo presta servicios a distancia, ha asegurado que tienen previsto un protocolo de ayuda con personal municipal y de Protección Civil para asistir a las personas mayores del municipio. “Aún no nos han solicitado ayuda pero estamos alerta y preparados para lo que los vecinos necesiten”, ha concluido.

VALENZUELA, “CONCIENCIADO Y SENSIBILIZADO”

En similares términos se ha expresado el alcalde de Valenzuela de Calatrava, Marcelino Galindo. Ha manifestado como en esta localidad del Campo de Calatrava de Ciudad Real en la que tampoco se ha confirmado ningún positivo, únicamente tuvo que llamar a un bar de la localidad este domingo porque abrió sus puertas creyendo el dueño que el estado de alarma entraría en vigor el lunes. “Le llamé personalmente para avisarle y enseguida cerro”, ha añadido.

Ha explicado que los vecinos están concienciados y no ha habido que imponer ninguna medida extrema. “La gente cuando ha visto las noticias y la preocupación se ha sensibilizado”, ha añadido poniendo como ejemplo el comportamiento que están teniendo en uno de los negocios de alimentación del pueblo: “La gente se asomaba y ve que hay dos o tres personas dentro y se esperaba fuera”.

El consultorio de pueblo, dependiente del Centro de Almagro, ha confirmado, que sigue su trabajo “con normalidad” y que están en continuo contacto por si surgiera alguna incidencia además de estar pendiente de los mayores por si necesitaran alguna ayuda en un Ayuntamiento que tiene cerrados sus servicios presenciales pero al que se puede acudir por la vía telefónica u online.