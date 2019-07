En rueda de prensa, el concejal de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible, Sergio de la Llave, acompañado por la concejala de Ciudad e Imagen Sostenible, Montserrat Muro, ha informado de que ambas concejalías van a trabajar conjuntamente para atender las reclamaciones de los vecinos, empezando por reforzar el servicio de limpieza para mejorar la propia imagen de la ciudad.

De hecho, durante estas semanas se han incrementado determinadas actuaciones como es el caso del baldeo de calles o la limpieza de fachadas y elementos patrimoniales, para eliminar pintadas, además de las calles que las asociaciones vecinales han sugerido al Ayuntamiento.

“Se ha alcanzado un consenso de aquellas calles que urgen su limpieza, lo cual no quiere decir que el resto no se vayan a limpiar, se hará de forma progresiva y no se va a dejar de lado a los diferentes sectores que forma parte de la ciudad”, ha apuntado.

Por barrios, las asociaciones de vecinos El Faro, Puerta de Cuartos, Puerta Zamora y La Solana son las que más calles han propuesto en las que urgen su limpieza, como es el caso de San Juan de Dios, La Piedad, Ronda de los Andes y Paseo de Filipinas, Mesones, Cerería o las plazas de San Andrés, Puerta de Cuartos y Padre Juan de Mariana.

Al respecto de la limpieza de pintadas, De la Llave ha indicado que ambas concejalías están trabajando en incrementar dicho servicio en edificios municipales. La próxima actuación se llevará a cabo en las pintadas de grafiti en el puente romano, polideportivos e instalaciones municipales, pero además está estudiando las soluciones en los edificios particulares donde el Ayuntamiento no puede intervenir de forma directa.

APLICACIÓN GRATUITA PARA INCIDENCIAS

Por otra parte, el edil ha pedido a los ciudadanos que no utilicen las redes sociales como vía de reclamación al Ayuntamiento cuando existe un servicio municipal, como la Línea Verde, para comunicar las incidencias.

De La Llave ha insistido que a través de dicha línea se van a agilizar los partes de incidencias que irán directamente al servicio municipal correspondiente y, para ello, disponen de una página web, un teléfono de atención al ciudadano e incluso una aplicación que se descarga en los teléfonos móviles y que es gratuita.

Precisamente, ha reiterado que la aplicación es “un elemento vivo” en el que se han incluido nuevas opciones (agua y alcantarillado, arbolado y jardinería, control de palomas y plagas, desperfectos urbanos y limpieza y residuos).

TOMA CONTACTO ASOCIACIONES VECINOS

Para ello, Muro ha explicado que han mantenido la primera reunión con las asociaciones de vecinos para trasladarles la importancia que desde el equipo de Gobierno va a tener la participación ciudadana y la imagen de ciudad.

En este sentido, la concejala de Ciudad e Imagen Sostenible ha defendido la necesidad de contar con una comunicación eficaz con el Ayuntamiento a la hora de decidir las políticas que se van a llevar a cabo, lo cual implicará también una relación directa con los servicios “que realmente ejecutan las decisiones que afectan a cada uno de los barrios”.

Además, ha propuesto que se cree un grupo operativo “más efectivo y de trabajo” dentro del Consejo Vecinal, para no limitarse a una reunión al mes, sino que esté activo para atender las reclamaciones de los vecinos de una manera inmediata.

“Es una labor importante que no se ha llevado hasta ahora como tal y tenemos que aprender a trabajar sobre la marcha pero es un avance realmente importante si queremos formar parte de esas ciudades en las que pueden decir con mayúsculas que tiene la participación como bandera”, ha señalado.

Muro ha lamentado que en los últimos años la imagen de la ciudad “se ha ido deteriorando paulatinamente” por lo que desde que llegaron al Gobierno se han puesto como objetivo empezar por mejorar dicha imagen.Por último, otra de las decisiones de ambas concejalías será la puesta de marcha de una campaña de concienciación ciudadana puesto que la limpieza es “patrimonio de todos”.