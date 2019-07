Un problema que siempre ha existido y que puede acrecentarse en la época estival y por la escasez de lluvias, apunta el Consistorio, que añade que siempre ha contado con profesionales que llevan a cabo tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización.

Concretamente, señala que se trata del Grupo Teidesa, quien se encarga del control de plagas en el municipio y cada mes, lleva a cabo las acciones pertinentes para ello.

Según explicaba la concejala de Sanidad, María Dolores Fernández, hasta el Consistorio han llegado numerosas quejas de la ciudadanía por la proliferación de ratas en las alcantarillas y cucarachas en sumideros.

“Quejas que se han tenido en cuenta desde el primer momento, poniéndonos a trabajar de inmediato, junto con la empresa encargada del control de plagas, para dar una solución al problema”, ha manifestado.

De hecho, Fernández ha indicado que si el 15 de junio tomaron posesión del cargo como concejales del Ayuntamiento, el lunes, día 17 de junio, ya estaban en contacto con Teidesa para informar del problema y confirma, como así lo indican los partes de trabajo de la empresa, que se llevaron a cabo las acciones pertinentes en las zonas afectadas.

Ahora, un mes de después, Teidesa ha vuelto a la localidad y han recorrido una por una las calles donde los vecinos han dado parte de la existencia de ratas. Acompañados por la concejala encargada de esta área, han llevado a cabo las labores de desratización con la instalación de raticidas en las alcantarillas y la señalización de la zona intervenida.

En algunas de ellas, además, en las que se actuó el pasado mes, el raticida estaba entero, lo que demuestra que hasta el lugar no han llegado ratas. En otras, en las que no había o en las que se lo han comido, Teidesa ha vuelto a poner raticida para eliminar al mayor número posible de estos roedores.

Concretamente, además de las zonas más céntricas y lugares públicos en los que se actúa mensualmente, Teidesa este viernes, trabajó en las calles San Fernando, Princesa, Moreno Rosillo, Roma, Benedicto, Nardos, Baño, Villamayor, Río Tajo, Vallehermoso, San Vicente, Albacete, Valencia, Europa, Barrio San José, Castilla León, Castilla -La Mancha, Alonso Quijano, Arenal, General López-Brea, Carlos V, Diputación, Las Aguas y Callejón Marín.

La edil de Sanidad subrayaba que el tema de las plagas preocupa al Ayuntamiento y ha querido recalcar y dejar claro que están trabajando para atajar este problema. “Que nadie dude de nuestro interés, porque somos los primeros en querer acabar con ello y por eso desde el minuto uno estamos trabajando y tomamos nota de todas y cada una de las quejas que nos llegan”.

En ese sentido, Fernández ha insistido en que pueden llamar al Ayuntamiento o desplazarse hasta él para indicar cualquier problema, siempre y cuando sea en la vía pública, no a nivel particular de vivienda, donde no pueden intervenir. Ha insistido en que tomarán nota y continuarán trabajando siempre pensando en el beneficio de los vecinos y vecinas de Quintanar.