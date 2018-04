Ha criticado que el documento no esté diseñado para superar los daños de la crisis ni los recortes, y deja claro que el PSOE no quiere un crecimiento sin derechos como plantea el PP, pues “no es aceptable que frente a un crecimiento del PIB del 4,2%, el gasto social solo crezca un 2,8%, cuando ya es de los más bajos de la UE, y no se presentan políticas de redistribución de la riqueza”.

El diputado nacional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, José María Barreda, y la portavoz de la Ejecutiva, Pilar Espadas, han realizado una valoración de los Presupuestos Generales del Estado, definiéndolos de entrada como “tardíos, penosos, bastante mal hechos, en absoluto consensuados y desde luego inservibles para atajar la desigualdad”.

Barreda ha manifestado que tras ver las opiniones de los agentes sociales de la provincia de Ciudad Real, como FECIR, la Cámara de Comercio o los responsables de los sindicatos, que califican de “insuficientes los PGE en relación con la provincia”, el diputado nacional del PSOE está tan de acuerdo que no necesita añadir nada más “para poner de manifiesto que estos Presupuestos son lesivos para los intereses de nuestra provincia y para el conjunto de la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, el parlamentario socialista ha indicado que, en contra de los dicho por sus homólogos del Partido Popular, la inversión presentada para Ciudad Real está por debajo de la media nacional, y ha apuntado que aunque la región ha experimentado una aparente subida, “lo más escandaloso es que se haya producido por el incremento de la partida destinadas al cementerio nuclear de Villar de Cañas, lo cual es insultante y posterga los intereses verdaderos de nuestra tierra”.

Por el contrario, Barreda echa de menos “algunas carencias notables en los presupuestos”, como la variante de Puertollano, la partida insuficiente para la N-430, más si cabe después del movimiento ciudadano y de los alcaldes que reivindican “no que haya 2 millones de euros para hacer un pequeño paripé, sino para abordar verdaderamente esta infraestructura”, o cuestiones como la conexión de Ciudad Real-Toledo por autovía y la variante de Fuente El Fresno, o un incremento para la infraestructura hidráulica, fundamentalmente para el abastecimiento de la Llanura Manchega y de los ramales previstos para que deriven agua a la provincia de Ciudad Real.

Además, el ex presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de “intolerable” que no se haya previsto ni un euro para “instalaciones necesarias para la provincia como aquellas que utilizan la Guardia Civil o la Policía Nacional, y ni un céntimo para el sector de la Justicia, en el que igualmente hay carencia en infraestructuras y en medios técnicos”.

Barreda también ha mostrado un gráfico en el que se demostraba que en 2008, bajo un Gobierno dirigido por el Partido Socialista, la inversión provincial ascendía a 347 millones de euros, y diez años después, solo alcanza los 105 millones con el Gobierno de Rajoy.

Por su parte Pilar Espadas ha manifestado que estos 6 meses de retraso en la presentación del proyecto de presupuestos “ponen de manifiesto la incapacidad de un Gobierno desbordado e incapaz de gobernar”.

Al tiempo ha lamentado que una vez más se hayan presentado unas cuentas “antisociales, ideológicas e insolidarias” que ponen en evidencia la política de recortes del Partido Popular y la nula defensa a los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los jóvenes o las mujeres. Todo ello recordando que en el caso de la provincia de Ciudad Real, los PGE de 2017 solo se ejecutados en un 25%, y por ello se ha mostrado convencida de que el PSOE no puede apoyar un documento como el presentado.

“El PP presenta los PGE como si fueran un plato de lentejas”

Por otro lado, Barreda ha subrayado que además de tarde, “los PGE han sido presentados como si fueran un plato de lentejas, lo tomas o lo dejas y así acuso al PSOE de no ser responsable”, algo a su juicio “inaudito” para un gobierno que con esa situación parlamentaria no se haya preocupado de pactar previamente los PGE con el resto de partidos.

Pero además ha criticado que el documento no esté diseñado para superar los daños de la crisis ni los recortes, y deja claro que el PSOE no quiere un crecimiento sin derechos como plantea el PP, pues “no es aceptable que frente a un crecimiento del PIB del 4,2%, el gasto social solo crezca un 2,8%, cuando ya es de los más bajos de la UE, y no se presentan políticas de redistribución de la riqueza”.

Igualmente, Barreda ha lamentado que los PGE no permitan la modernización del modelo productivo, pues le resulta muy significativo que de la partida de I+D+i no se haya ejecutado ni el 30% en 2017. Y ha añadido que “el papel lo aguanta casi todo, pero viendo el nivel de ejecución da igual que los diputados del PP por la provincia los califiquen de manera pomposa y abusen del calificativo de históricos cuando son bastante penosos”.

“El trasvase Tajo-Segura es una barbaridad”

En otro orden de asuntos, Barreda ha señalado que es una “barbaridad” la decisión tomada por el Gobierno de España autorizando un triple trasvase sabiendo cómo están las reservas de la cabecera del Tajo.

El ex presidente autonómico ha afirmado que el Ministerio debe saber que la prioridad de la cuenca cedente tiene que ser absoluta, por lo que no se entiende “que el Gobierno de Rajoy se doblegue siempre a los intereses de Murcia y de los regantes”, más si se tiene en cuenta que en Levante no siempre se ha usado bien el agua y que desde Castilla-La Mancha “hemos dicho que agua sí pero agua para todo no, ya que utilizar el agua del trasvase Tajo-Segura para incrementar irregularmente la superficie de regadío o para regar campos de golf no nos parece aceptable cuando nosotros tenemos necesidades”.

Por último, Barreda ha apuntado que la estrategia del Gobierno nacional ha sido siempre regular el agua de la cabecera del Tajo en la cabecera del Segura, “por eso en cuanto hay algo de agua inmediatamente piden que se trasvase para tener la seguridad de que la tienen ya ellos”. Se trata de “un desprecio a la región y una lucha que el PSOE lleva desde hace tiempo, y ante esto solicitamos unanimidad de las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, pero el PP, que lo apoyó en la región, cuando llegó al Congreso de los Diputados dejó de hacerlo y fue una oportunidad perdida que ahora lamentamos”.