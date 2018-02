Denuncia que 99 de cada 100 euros aprobados por el Gobierno de Rajoy para la provincia de Ciudad Real no se ejecutaron, algo que ha impedido el desarrollo de proyectos importantes como la construcción de la autovía a Toledo, las mejoras en la N-430 para que deje de ser una de las carreteras con más muertes de España, las obras de la tubería a la Llanura Manchega o la puesta en marcha de más juzgados”.

El PSOE cree que Carlos Cotillas “no ha elegido el mejor día para hablar de finanzas y administración de dinero” al recordar que hoy precisamente se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha certificado el desfase económico detectado en las cuentas del Patronato Municipal de Deportes de Tomelloso en su etapa como alcalde.

Ciudad Real, 8 de febrero de 2018.- El secretario de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha destacado que “absolutamente todas las mejoras que se hacen en materia sanitaria, educativa y sobre todo de infraestructuras vienen financiadas por la Junta de Comunidades, y la Diputación de Ciudad Real, debido al castigo sistemático al que Rajoy somete a la región con la complicidad de Cospedal”.

Para ello recuerda que la ejecución del Ministerio de Fomento en las inversiones que había prometido para 2017 fue de tan solo un 1,13%, lo que significa que 99 de cada 100 euros aprobados por el Gobierno de Rajoy para la provincia de Ciudad Real no se ejecutaron, algo que ha impedido el desarrollo de proyectos importantes para los ciudadrealeños como son la construcción de la autovía a Toledo, las mejoras en la N-430 para que deje de ser una de las carreteras con más muertes de España, las obras de la tubería a la Llanura Manchega o la puesta en marcha de más juzgados”.

Una respuesta a las “declaraciones atrevidas” vertidas por el senador del Partido Popular, Carlos Cotillas que, a juicio de Bolaños, “no ha elegido el mejor día para hablar de finanzas y administración de dinero” al recordar que hoy precisamente se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha certificado el desfase económico detectado en las cuentas del Patronato Municipal de Deportes de Tomelloso en su etapa como alcalde.

Por lo tanto, el secretario de Organización socialista ha solicitado a Cotillas que “haga bien las sumas, pues ya en su momento parece que se olvidó de los casi 165.000 euros que parece ser conformarían ese agujero o supuesta caja B”.

En otro orden de cosas, y respecto a las ayudas europeas que recibirán las comarcas de Montiel y Almadén al estar incluidas como zonas ITI, Bolaños ha pedido a los dirigentes del PP “que se aclaren, pues no puede ser que votaran a favor de la propuesta en las Cortes y ahora no se alegren de que las zonas más deprimidas por el desempleo y la despoblación sean prioritarias en las inversiones”, una ayuda que, por cierto, está abierta a todos los municipios “en contra de las falsedades que vierten los dirigentes ‘populares’”.

“Al PP le molestan los avances en Educación”

Lo que tampoco entiende el secretario de Organización es que “al Partido Popular le molestan los avances en materia educativa, pues de lo contrario vería con buenos ojos que para el próximo curso escolar se creen hasta 294 plazas de docentes, frente a las 126 que se ha previsto suprimir”. Y lo mismo ocurrirá en la provincia de Ciudad Real, donde el balance será positivo con la creación de 40 plazas nuevas de profesorado que se suman a las 107 del presente curso académico, explica Bolaños, confirmando así que el Gobierno regional vela por la contratación de profesores, así como por la bajada de las ratios en las aulas “frente al despido de 3.000 docentes, los recortes y la masificación del PP”.

Por último, Bolaños ha afirmado que si al Gobierno de García-Page no le importara la Educación no estaría reformando colegios como el CEIP ‘San Isidro’ de Daimiel ni habría construido otros nuevos como el CEIP ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ en la pedanía de El Torno, la Escuela Infantil ‘La Comedia’ de Almagro, el CEIP ‘Alarcos’ de Valverde, el ‘Divina Pastora’ de Manzanares o la apertura del Colegio nº 5 de Miguelturra prevista para el próximo curso escolar, por no citar la recuperación de las becas de comedor y las ayudas a libros de texto, el incremento de un 4,5% del presupuesto destinado a Educación, Cultura y Deportes y de un 35% para la Universidad desde 2014 para ir recuperando el nivel de financiación anterior a la etapa de Dolores de Cospedal.