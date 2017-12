La portavoz regional de la formación, Orlena de Miguel, ha señalado en nota de prensa no obstante que en 39 años nunca se ha “hablado, discutido y manoseado” esta Ley de leyes como en los últimos meses. “Hay para quienes, dependiendo del día y la posición de los astros, la Constitución del 78 es un candado, un escudo, un papelito o un asidero. Y, por extensión, esa misma suerte corren cada uno de sus artículos”.

“El tan temido, demonizado y, seamos francos, desconocido en su literalidad por la mayoría de los que conjuraban contra él hace unos meses, artículo 155, se convirtió en una suerte de bálsamo de Fierabrás de la noche a la mañana”, ha argumentado.

“Corrieron ríos de tinta a favor y en contra de su aplicación en la Comunidad autónoma de Cataluña, cuyos gobernantes se situaban día sí y día también fuera de la ley. En Ciudadanos aguantamos estoicamente el chaparrón por negarnos a discutir sobre lo obvio; una ley que se aplica o no en función de determinados intereses no es ley. Sin ley no hay democracia. No había nada que discutir”, señala

Según añade, mucho ha cambiado España desde diciembre de 1978, “y gran parte de ese cambio se lo debemos al documento que hoy festejamos”. “Mucho ha cambiado nuestra sociedad, pero no nuestros deseos de libertad, de igualdad, de solidaridad, de convivencia, de derechos conquistados gracias a que millones de españoles votaron ‘Si’ aquel diciembre hace 39 años. Algo tan valioso debe ser respetado, no ignorado. Reforzado, no destruido. Mejorado, no envilecido”.