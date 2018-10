De este modo ha reaccionado Alonso, que ha comparecido ante los medios tras la intervención de García-Page, quien ha dicho que no ha hecho balance de legislatura, como correspondía, porque no tiene nada de lo qué hacer balance. “Está totalmente avergonzado porque no tiene nada que aportar, por eso se ha dedicado a hacer declaraciones inconexas durante tres largas horas”, ha dicho Alonso, que ha criticado que “para una vez que viene a las Cortes de Castilla-La Mancha, no se prepara los discursos”.

Y es que la portavoz de los ‘populares’ castellano-manchegos ha lamentado que el titular del Ejecutivo autonómico no haya dicho cómo va a financiar las “tres o cuatro cosas que ha anunciado”, añadiendo que ha vuelto a realizar, como hasta ahora, “falsas promesas y mentiras”.

“Durante su intervención se ha constatado a un PSOE agotado que no tiene idea de cómo resolver los problemas de la región. Sólo se ha dedicado a ver como mantenía en el sillón a Podemos. Menos mal que esta tarde con la intervención de Paco Núñez se mostrará la esperanza de una comunidad que tiene futuro, proyecto y ganas”, ha defendido Alonso, que ha señalado que la intervención de su presidente es la que “están esperando todos los castellano-manchegos”.