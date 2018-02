El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha advertido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que a los regidores locales se les “agotó” la “paciencia” y no descarta “más acciones y más potentes” para que se les permita reinvertir su superávit “y no acaben usándolo las comunidades autónomas, como hasta ahora”.

Caballero y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, han ejercido este martes de anfitriones de la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, celebrada en la ciudad del Lérez. Allí, han denunciado el “momento casi dramático” que atraviesan estas administraciones pese a ser “las únicas” que han “cumplido con los tres criterios de Europa”, en alusión al techo de gasto, la deuda y el déficit.

Caballero se ha quejado de que, a cambio, los gobiernos locales, diputaciones, consells y cabildos reciben “desatención absoluta” del Gobierno Central y en particular de Montoro, a quien el presidente de la FEMP ha recordado que le solicitó una “reunión urgente” hace “mes y medio”, sin haber obtenido repuesta. “Veo con gran preocupación la posición del Gobierno de España con las comunidades autónomas, porque no veo la misma atención a las corporaciones locales”, ha insistido Abel Caballero.

DATOS

En los últimos cinco años, los ayuntamientos y las diputaciones han llegado a sumar un superávit superior a los 25.000 millones, ha señalado Caballero, que ha cifrado en 7.000 millones el superávit de las administraciones locales, calculando que en este 2018 se sobrepasarán los 5.000 millones entre los gobiernos municipales y provinciales. “Queremos que sean utilizados en favor de los ciudadanos” de esos territorios, ha reclamado.

En su intervención, el regidor de Vigo ha alertado de que si en verano no se aprueban los presuntos generales o “si no hay” existe el “grave riesgo de no poder utilizar” estos “5.000 millones” y que “sean utilizados por otras administraciones”. Se trata, según ha indicado, de la “mayor preocupación” de los 8.125 alcaldes y alcaldesas, junto con gobernantes de diputaciones, consells y cabildos, interesados en destinar esos fondos a obra pública, políticas sociales y de empleo.

DIPUTACIONES

En esta línea, el presidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales y titular de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el vicepresidente de la Comisión y homólogo de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, han coincidido en su interés por “contribuir al bienestar de las personas” con los ahorros de estas administraciones. “No tirar las campanas al vuelo, pero sí flexibilizar”, ha demandado Iglesias, especialmente en aquellas con “deuda cero”.

Así, ha asegurado que estas instituciones se sienten “orgullosas” de haber aportado de forma significativa “su grano de arena para compensar las cuentas en los peores momentos de la crisis económica”. Son “los grandes cumplidores que han permitido estabilizar, en parte, las maltrechas cuentas públicas”, ha indicado.

A este respecto, Francisco Reyes no solo ha destacado los 30.000 millones de euros de superávit que suman los valores alcanzados desde 2012 más los previstos para este año, sino, además, los “más de 23.000 millones que están en los bancos”.

DESPOBLACIÓN

Reyes e Iglesias también se han referido al problema de la despoblación que, según ha indicado este último, “atenaza y preocupa”. “Si no fuera por las diputaciones provinciales, las personas que no viven en las grandes ciudades tendrían una vida más difícil y no tendrían voz”, ha afirmado.

Por ello, ha definido estos organismos como “herramienta útil y de futuro para paliar la despoblación y salvaguardar los intereses de la España rural” y ha apostado por, entre todos, “impulsar políticas transversales que incidan en la protección y amparo de los que lo tienen un poco más difícil”.

Así, Francisco Reyes ha adelantado que, ante la ausencia de medidas por parte de la comisión creada al amparo del Gobierno Central y las comunidades autónomas, la Comisión de Diputaciones Provinciales acudirá a Bruselas para reclamar “recursos en el marco comunitario” que puedan ser destinados a paliar la despoblación.

El presidente de la Comisión de Diputaciones también se ha referido a la necesidad de “recuperar efectivos para asumir las competencias” que les correspondan a estas administraciones, afectadas por la pérdida de más de 70.000 empleos desde 2012, con lo que han estado “asumiendo competencias con bastantes menos recursos humanos”.

Al encuentro han acudido los presidentes de las diputaciones de Málaga, Huelva, Sevilla, Segovia, Badajoz, Cádiz, Huesca, Albacete, Burgos, Soria, Cáceres, Castellón, Zamora, León, Cuenca, Lugo y Ourense, junto con sus homólogos de los cabildos de Ibiza y Tenerife.