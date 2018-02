La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha insistido hoy en que los ciudadanos de la comunidad autónoma deben estar tranquilos y mantener la confianza que siempre han mostrado en su sistema sanitario público porque en una institución jerarquizada como es el SESCAM, tienen todas las garantías de estar siendo atendidos por los mejores profesionales.

“Desde luego, deben estar mucho más tranquilos que en una organización no reglada ni jerarquizada y que responde a intereses individuales y no al interés colectivo”, ha asegurado Leal en una rueda de prensa convocada para aclarar varias cuestiones sobre las “sospechas” que se están vertiendo en los últimos días sobre la contratación de facultativos y que, según ha dicho, están intentando cercenar la confianza de los ciudadanos hacia los profesionales sanitarios que les atienden.

Y es que, según la directora gerente del SESCAM, si hay algo indispensable en la relación médico-paciente es, sin duda, la confianza, cuestión que considera se está poniendo en riesgo con las “graves acusaciones” que se están produciendo en los últimos días. De ahí que haya considerado conveniente trasladar a los ciudadanos una serie de cuestiones con el fin de transmitirles tranquilidad en relación a los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público regional.

La primera de estas reflexiones está relacionada con la necesidad de mejorar la planificación de la formación de especialistas en nuestro país. Según Leal, el sistema de formación MIR implantado en España desde el año 1976, excelente desde el punto de vista técnico, no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades de especialistas.

“En España hemos pasado y seguiremos pasando por diferentes periodos con déficit de distintos profesionales como consecuencia de una mala planificación de la formación de especialistas, algo que todavía no se ha resuelto después de más de cuarenta años y que parece complicado resolver, porque mientras que la última palabra en esa planificación la tiene el Ministerio de Sanidad, la responsabilidad de la gestión del sistema sanitario recae en las Comunidades Autónomas”, ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que no es de recibo que el Ministerio de Sanidad siga manteniendo criterios no actualizados a la hora de acreditar nuevas Unidades Docentes en los centros sanitarios, herramientas muy necesarias para poder incrementar el número de facultativos especialistas en formación.

“Durante esos periodos de déficits, las comunidades autónomas nos hemos visto obligadas a buscar los mecanismos necesarios para proveer de profesionales a nuestras organizaciones sanitarias, recurriendo a profesionales que han hecho su especialidad de forma diferente al sistema de formación MIR”, ha señalado Leal, quien ha añadido que en este punto se halla otro de los grandes problemas, y que son los “retrasos injustificados” a la hora de homologar la titulación de los profesionales extracomunitarios que quieren trabajar en España.

Según la directora gerente del SESCAM, “no es de recibo” que un profesional logre la homologación de su título de manera casi automática por el mero hecho de ser comunitario mientras que otro con igual titulación pero extracomunitario, tarde en algunos casos más de veinte años en conseguirlo.

A este respecto, ha explicado que en esta Comunidad Autónoma se han realizado muchas contrataciones de profesionales con título sin homologar a lo largo de todas las legislaturas y jamás ha habido una campaña de “descrédito tan agresiva” como la que está sufriendo una profesional concreta del Hospital de Puertollano.

“Si toda la alarma social que se ha generado tiene como objetivo cancelar un contrato, con una denuncia en el juzgado hubiera sido suficiente, pero no llegar a la campaña de acoso y desprestigio que se está realizando contra esta profesional”, ha lamentado Leal.

Contrataciones con criterios objetivos

Por otra parte, ha recordado que los servicios regionales de salud deben dar respuesta al mandato de la Constitución de ofrecer asistencia sanitaria a los ciudadanos, cumpliendo con unos criterios que son imprescindibles.

Por un lado, ha apuntado, con contrataciones absolutamente legales, “que cumplan todas las normas y preceptos que exige nuestro ordenamiento jurídico”, algo que ha cumplido el SESCAM escrupulosamente. En este punto, ha comentado que las contrataciones realizadas a profesionales con título sin homologar no superan el 1,4 por ciento de los más de seis mil médicos con los que cuenta el sistema sanitario público regional.

A este respecto, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que, en el año 1995, dijo que es legal la contratación de profesionales con título no homologado “y que por tanto a día de hoy nadie lo pone en duda”.

Leal ha señalado además que esas contrataciones deben obedecer a criterios objetivos, que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de la Administración, y nunca basadas en informes subjetivos que “aún con buena fe, pueda realizar un jefe de servicio”.

Asimismo, ha indicado que los servicios de salud están obligados a garantizar que desde el punto de vista asistencial se cumplen unos criterios de calidad indispensables para ofrecer una buena atención a los ciudadanos. “Como gestores, asignamos a nuestros profesionales funciones y actividades acordes a las capacidades que dichos profesionales acreditan”, ha explicado.

Es por ello que ha insistido en que los ciudadanos pueden tener la seguridad de que a un profesional que no está capacitado para hacer una actividad, tenga formación vía MIR o no, nunca se le va a exigir que realice algo para lo que no está formado. “Ni hace tres, ni seis, ni doce años, ni en Puertollano, ni el Hellín, ni en Tomelloso, ni en ningún otro centro, la administración sanitaria ha consentido que un profesional no apto atendiera a pacientes”, ha aseverado.

La responsable del servicio regional de salud ha concluido afirmando que sólo puede extraer una conclusión de todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas en torno a quién beneficia y perjudica toda esta polémica. En su opinión, los únicos perjudicados son el servicio de Ginecología y el Hospital de Puertollano, el SESCAM y, sobre todo, los pacientes.

Por el contrario, ha añadido que de la “destrucción y descrédito” de los servicios públicos “sólo sacan rédito los servicios sanitarios privados”. En este sentido, ha lamentado que una vez más el Partido Popular haya optado por “atacar” al sistema público, “una tarea que comenzaron cuando gobernaban y que parece quieren seguir abonando desde la oposición”.

La directora gerente del SESCAM ha finalizado reclamando nuevamente a los ciudadanos tranquilidad y confianza en su sistema sanitario público y en los profesionales de desempeñan su labor en él diariamente.