El objetivo es favorecer comportamientos preventivos de la violencia de género en general y de las violaciones en cita en particular, y de este modo que la población joven y adolescente sea consciente de que, pese a la relación sentimental o de amistad que pueda existir, si no hay un sí expreso a mantener una relación sexual o incluso si lo hay pero la mujer decide parar, es una agresión y una violación.

Socuéllamos (Ciudad Real), 5 de agosto de 2019.- Por cuarto verano consecutivo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo en la provincia de Ciudad Real, al igual que en el resto de la región, la campaña ‘Sin un sin, ¡es no!’ para prevenir la llamada violación en cita, una de las formas de violencia de género más predominante entre la juventud y también de las más silenciadas porque la víctima acaba sintiendo una responsabilidad que no tiene en absoluto.

De una forma directa, la campaña trata de favorecer comportamientos preventivos de la violencia de género en general y de las violaciones en cita en particular, y de este modo que la población juvenil y adolescente sea consciente de que, pese a la relación sentimental o de amistad que pueda existir, si no hay consentimiento a mantener una relación sexual, o incluso la mujer decide parar en cualquier momento, es una agresión y una violación.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, en Socuéllamos, donde el próximo viernes con motivo de las fiestas se recordará que una violación en cita que no se limita solamente a tocamientos, penetración y al uso de la violencia para conseguirlo, ya que también puede haber coacción, manipulación e incluso uso de drogas o alcohol para anular la voluntad de las mujeres.

Por lo tanto, Fernández ha subrayado que esta campaña, tiene unos objetivos claros como trasladar el conocimiento suficiente a la juventud de la provincia de Ciudad Real para que sepan identificar qué es una violación en cita; reprobar al agresor y no revictimizar a las víctimas, sino todo lo contrario, apoyarlas siempre porque ellas jamás son responsables de lo sucedido, sólo lo es el agresor.

“En poco más de dos años, ya se han denunciado 105 violaciones grupales, de las llamadas manadas, en nuestro país, donde se estima que se denuncia una violación cada tres días y el 80% se ocultan, especialmente las que se conocen como violaciones en cita debido a que la chica siempre piensa que ha hecho algo cuando no es así: Sólo es la víctima de un agresor”, ha recalcado la consejera de Igualdad.

Por este motivo, la campaña busca el empoderamiento de las jóvenes a través de la información, de transmitir el mensaje de que no son culpables si son víctimas de una violación en cita porque siempre tienen el derecho de decir que no o de decir cuando se para en una relación sexual exactamente igual que el chico y se debe respetar su decisión.

En cuanto a los chicos, hay ocho reflexiones dirigidas a ellos que inciden en los nuevos tipos de masculinidades lejos de los cánones machistas y heteropatriarcal. “Es fundamental que para seguir avanzando en igualdad los pasos los demos las mujeres con empoderamiento, pero muy especialmente que lo hagan los chicos con el valor del respeto”.

Para ello, Blanca Fernández ha indicado que la campaña se sustentará en tres estrategias fundamentales: a través de los medios de comunicación; utilizando el potencial de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, blogs…) por ser uno de canales más utilizados por la juventud; y una tercera vía pedagógica de carácter presencial mediante las caravanas por la igualdad que recorrerán los municipios participantes en Castilla-La Mancha, 10 de ellos en la provincia de Ciudad Real.

La campaña ‘Sin un sí, ¡es no!’ arrancó el 31 de julio en Calzada de Calatrava y seguirá este viernes 9 de agosto en Socuéllamos. A lo largo de las siguientes semanas se desarrollará también en Chillón (12 de agosto); Terrinches (14 de agosto); Almagro (23 de agosto); Campo de Criptana (25 de agosto); Daimiel (4 de septiembre); Puertollano (5 de septiembre); Valdepeñas (6 de septiembre); y Malagón (16 de septiembre), donde se repartirán materiales divulgativos y se celebrarán actividades para los jóvenes.

Consenso sobre lo que es la violencia de género

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios de comunicación, Blanca Fernández ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos de recuperar el consenso que existía sobre lo que es violencia de género “y que, aunque algunos traten de desviar la atención, es la violencia ejercida sobre la mujer por el hecho de ser mujer”.

En este sentido, y a preguntas de los medios de comunicación, ha lamentado la polémica campaña desarrollada en Andalucía que, en su opinión, no hace más que “frivolizar lo que es una lacra para miles de mujeres que lo que necesitan es un compromiso real y no carteles de películas Disney que no se ajustan a la realidad”.