El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales recalca que el Gobierno de Page no se preocupa por la sanidad ni por el bienestar de los ciudadanos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha afirmado hoy que el Gobierno de Page no se preocupa por la sanidad regional ni por el bienestar de los ciudadanos y ha lamentado que es incapaz de dar respuesta a la situación que se ha creado en Puertollano y está poniendo en peligro la salud y bienestar de los ciudadanos.

Así lo ha afirmado Cañizares ante los medios de comunicación, después de la reunión mantenida por la Comisión de Sanidad Provincial del PP de Ciudad Real, que ha celebrado un encuentro de trabajo ante la situación que atraviesa la Sanidad en la provincia.

Cañizares ha recordado que todo surge a raíz de la denuncia de un Jefe de Servicio del Hospital de Puertollano, que alerta de la falta de capacitación de médicos contratados para realizar un cometido específico en ginecología. A este respecto, ha señalado que lejos de solucionar este problema que afecta negativamente a las mujeres de Puertollano y su comarca, Page lo que intenta es tapar esta situación.

El portavoz popular ha indicado que se busca mejorar el Servicio Sanitario en la región y en una actitud irresponsable se pone en peligro la salud de los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Sanidad afirma que no es legal contratar profesionales no homologados para el desempeño de una actividad concreta y la Normativa Europea señala igualmente que esto no se puede hacer.

Francisco Cañizares ha recalcado que el Gobierno de Page debe garantizar el servicio a los ciudadanos y su bienestar y ha demostrado que no se preocupa en absoluto por estas cuestiones. Profundizando en este asunto, ha señalado que Page intenta tapar las malas gestiones que se realizan, en lugar de preocuparse porque sean buenas gestiones. De esta manera tampoco explican que pasa con el transporte sanitario, especialmente en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara, ha recordado el portavoz popular.

Por otro lado, Cañizares ha afirmado que no podemos tapar las vergüenzas de Page y Podemos y debemos denunciarlas y ha destacado que ayer Rivera vino a la región no para hablar de los problemas de Castilla-La Mancha sino para afirmar que hay que tener más diputados en las Cortes Regionales. A este respecto ha manifestado que lo que hace falta son más ginecólogos en Puertollano y no más diputados regionales, en una región en la que hay profesionales que se están marchando a trabajar a otras comunidades porque les ofrecen mejores contratos y mejores condiciones de trabajo.

Cañizares ha afirmado que el PP seguirá pendiente y sensible a estos problemas que afectan a la salud y bienestar de los ciudadanos, haciéndose eco de las denuncias o denunciando en su caso y ha lamentado que en Puertollano se siguen pasando consultas por médicos que no están homologados para hacerlo y solos, sin que estén acompañados por ningún otro profesional, como se afirma desde la Consejería de Sanidad.

Por todo ello, el Partido Popular ha pedido la comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha del consejero de Sanidad para que dé las explicaciones oportunas sobre este asunto.