Tras ser galardonada en los Global Music Awards, ‘Reach Out’ aspira ahora a convertirse en la canción espiritual y de conciencia más importante de este año en los Conscious Music Songs 2017 de Soul Traveller, según ha informado Carlos Garo en una nota de prensa.

Garo, que viene de concluir junto a Oldfield la gira por España de este último álbum, traspasa fronteras con “un conjuro de sonidos espirituales y electrónicos, que continúa generando fascinación entre los millones de fans de la música instrumental contemporánea de todo el mundo”.

Estados Unidos, Italia, Alemania, Rusia, Rumanía, Hungría, Armenia, Polonia, México o Eslovenia son algunos de los lugares en los que Carlos Garo ha crecido en presencia e influencia durante este año. Sus canciones ya superan las 700.000 reproducciones en plataformas como Youtube (a través de su canal y de las playlists de otros usuarios) o iTunes y cada vez más artistas se lanzan a versionar alguno de los temas del compositor español.

En esto último, es el caso de Flaer Smin o MaximD, quienes han querido llevar a su terreno temas tan inspiradores como ‘Alone in the Dark’ o ‘Desert’ y que vivifican la llama del New Age de Garo.

“Para cualquier artista supone una gran satisfacción que se reconozca el trabajo de tanto tiempo, y en mi caso, supone un aliciente para seguir aportando mi granito de arena a la música que ha guiado mis pasos desde pequeño. Esta nominación pone la guinda a un año fantástico en lo personal pero que también ha sido fantástico para la música New Age, para la que cada vez se percibe una sensibilidad mayor en España y en todo el mundo”, ha señalado Garo.

Actualmente, el músico toledano ha adelantado que tiene varios proyectos entre manos, aunque asegura no poder desvelar nada por el momento.

SOBRE CARLOS GARO

Carlos Garo (Madrid, 1986) es referente del género New Age en España. Compositor, músico multiinstrumentista y productor, Garo ha publicado tres discos: ‘The Fifth Palace’, ‘Entrance to the Parallel Universe’ y ‘Sky Dancer’. Desde que publicara su primer álbum en 2012, su sonido, mezcla de lo onírico, lo espiritual y lo étnico, ha hecho “levitar a fans” tanto de España como de Estados Unidos, Polonia, Rusia, Kirguistán, Italia y Australia, entre otros.

Su lenguaje le ha valido el reconocimiento internacional al quedar finalista en los Hollywood Music in Media Awards, los Oscar de la música. En 2016 comenzó a colaborar con el reconocido compositor inglés Terry Oldfield para impulsar el género New Age en España.