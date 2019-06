Carrefour y su Fundación han sido distinguidas con el galardón ‘Voluntariado Integra’ por su sostenido compromiso con la integración laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Un reconocimiento que concede Fundación Integra a aquellas empresas que comparten su tiempo y experiencia apoyando a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social con el objetivo de mejorar su empleabilidad.

Desde el año 2001 la compañía, a través de Fundación Solidaridad Carrefour y las direcciones de Talento y Recursos Humanos, promueve la inclusión social e integración laboral de personas con discapacidad o en situación de desventaja social, con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Unas políticas sociales que Fundación Integra ha querido poner en valor a través de la entrega de este galardón. Un público reconocimiento que a su vez pone en valor el compromiso de todo el equipo humano de Carrefour España en materia de inclusión social e integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

“Agradecemos a Fundación Integra que nos honre con este galardón porque honestamente creemos en el potencial de “todas” las personas, sin excepción, y con ello en la riqueza que aporta la pluralidad en clave de contratación. Sin duda, una de las grandes palancas aceleradoras de la transformación y aportación de valor que inspiran las políticas de nuestra organización. Unas políticas, basadas en la igualdad de oportunidades y la no discriminación” ha declarado Arturo Molinero, director de RRHH y Relaciones Externas de Carrefour España.

Recientemente, Centros Comerciales Carrefour ha sido galardonado por el Real Patronato de la Discapacidad con el ‘Premio Reina Letizia 2018 de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad’ por su implicación a la hora de fomentar la inclusión laboral de las personas en emergencia social, destacando a su vez la red de alianzas y colaboraciones que desde hace más de 15 años desarrolla Carrefour mediante la suscripción de convenios con diferentes organizaciones con el fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. En esta misma línea, la acción social de Carrefour también fue reconocida a nivel europeo en el año 2017 al recibir el premio ‘Empleo para Todos/as’ creado por las organizaciones europeas EUSE (European Union Supported Employment) y EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities). Este galardón que destaca a Carrefour como mejor empresa europea en materia de promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose así en la primera compañía española del Retail en obtener el prestigioso galardón internacional.

Fundación Solidaridad Carrefour coordina todos los programas que desarrolla Carrefour en materia de acción social en España. Apoya especialmente proyectos en beneficio de la infancia con discapacidad o en exclusión social. Ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad e interviene en operaciones de emergencia en España. Igualmente, promueve la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y fomenta la participación de los empleados del Grupo en las diferentes iniciativas sociales.