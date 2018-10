La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha afirmado que ha mandado una carta al ministro del ramo, José Luis Ábalos, el acondicionamiento de la línea Madrid-Extremadura, tras las averías del tren convencional durante este pasado fin de semana, reclamando soluciones para ambas regiones. “Esto no podemos aguantarlo, como tampoco puede hacer Extremadura”.

“No puede ser que los usuarios no sepan si van a llegar a tiempo y nuestro objetivo va a ser el de seguir reivindicando que no puede ser que un tren no llegue a su destino ya no solo en hora, sino que nunca llegue”, ha asegurado.

Sabiendo que este sería un punto en el orden del día de la reunión del presidente Emiliano García-Page con el presidente de España, Pedro Sánchez, ha añadido que esta línea “necesita de una inversión real y de forma rápida en la vía convencional”, ha informado la Junta en nota de prensa.

Del mismo modo, ha pedido el compromiso del Ministerio de Fomento para que no se repitan averías como las de este puente y ha criticado la “dejadez” con el tren recordando que uno de los problemas ha sido la falta de carburante.

García Élez se ha adelantado para lamentar como en varias ocasiones se ha visto a “usuarios bajar del tren y arrastrar su propia maleta por un barbecho”, algo que “hay que cambiar adaptando las infraestructuras férreas al siglo en el que vivimos, dando al mismo tiempo justicia a esta zona”.

INVERSIÓN 4G

De otro lado, ha destacado que “Castilla-La Mancha, a través de su Gobierno, ha apostado fuertemente por las tecnologías y las telecomunicaciones y, de ahí que la región haya sido la primera y la que más ha crecido en despliegue de 4G desde el año 2015”, tal y como arrojan los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Avance Digital (SEAD).

Así se ha expresado la consejera durante la inauguración de la sede central de la empresa (operadora) Ahí+ Comunitelia, en Tomelloso. Junto a ella han participado en el acto el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García; el director de Ahí+ Comunitelia, Ángel Cantón; el consejero delegado del Grupo Ahí+, Manuel Hernández; o el alcalde en funciones de Tomelloso, Francisco José Barato.

Durante su visita a las nuevas instalaciones, García Élez ha mostrado agradecida “no solo porque se cuente con el Gobierno en la inauguración, sino en el trabajo diario y constante de los operadores locales”. “El compromiso del Gobierno con la conectividad y los datos en telecomunicaciones nos avalan; aunque no es que nos sirvan para ponernos una medalla, sino que son un aliciente para avanzar y que estos números sean aún mejores al finalizar la legislatura”.

En este sentido, la titular de Fomento del Gobierno regional ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará próximamente en el Consejo de Gobierno una partida de 2,5 millones de euros para que las pedanías más pequeñas, de menos de 70 habitantes, se conecten a redes de alta velocidad. Por eso, ha querido enfatizar en “el gran esfuerzo en materia de telecomunicaciones del Gobierno de García-Page, sacando convocatorias y realizando acciones en este sentido”.

Sobre esta convocatoria, la consejera de Fomento ha dicho que “va a ayudar a gente como la operadora Ahí+Comunitelia y otros operadores locales”, para que puedan “desplegar en los pueblos donde no llegan los grandes operadores”. De esta manera, García Élez ha destacado el papel de estos empresarios de los operadores locales y del Gobierno regional para “llevar la conectividad a municipios donde a otras empresas les cuesta llegar”.

En referencia a los operadores locales, también ha resaltado que en nuestra región existen 60 y que alrededor de la mitad ya han dado el paso para constituirse formalmente como asociación, algo que ha dicho que se está haciendo “de manera acertada”. Igualmente, ha subrayado que esta unión “les va a hacer más fuertes, potentes a la hora de competir”, un trabajo en el que ha tendido la colaboración y el apoyo de la Consejería de Fomento para que “sea una realidad lo antes posible”.

Los polígonos industriales y su conectividad son otra de las “obsesiones” del presidente García-Page con el objetivo último de “conseguir empleo de calidad en Castilla-La Mancha”, ha afirmado la consejera. Por eso, ha manifestado que este empleo que también viene de manos de los operadores locales se tiene que crear “no solo con esta subvención sino hacerlo también para los polígonos industriales”, una convocatoria en la que ya también está trabajándose desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Respecto a los enclaves industriales, ha recordado que después de una legislatura “en la que solo y exclusivamente 4 polígonos industriales tenían fibra óptica, a día de hoy ya tenemos 84”. Agustina García Élez ha aseverado que “no es de sentido común que un Gobierno no estuviera invirtiendo donde está el foco y dónde se necesita generar empleo y de calidad”.

AHÍ+COMUNITELIA

En enero de 2018 las castellano-manchega Comunitelia se integró en Ahí+ y de ahí nació la nueva Ahí+ Comunitelia, con el objetivo de ofrecer a sus clientes servicios más completos y competitivos, pero sin perder su esencia y carácter local. A día de hoy ya se ha consolidado como el proveedor de confianza de servicios de telecomunicaciones de ciudadanos y negocios de Castilla-La Mancha. Entre sus objetivos está el de desplegar fibra óptica para llegar a 60.000 nuevos hogares de la región en los próximos dos años.

La nueva sede inaugurada tiene más de 1.500 metros cuadrados. Además de esta sede en Tomelloso, la operadora cuenta con otras dos delegaciones en Valdepeñas y Olías del Rey; emplea a 62 trabajadores y ofrecer servicios de telecomunicaciones de Internet, telefonía fija y móvil de alcance nacional. También cuenta con infraestructuras propias de banda ancha (fibra, Wimax y LTE) en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región y de Murcia, Andalucía y Extremadura.