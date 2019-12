Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, después de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial desvelara que de las 513 órdenes de protección incoadas en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre del este año solo se adoptaron 385.

Fernández ha explicado que la asignación de dichos Dispositivos de Localización Inmediata, que son un sistema complementario al del Gobierno central, se solicita a través de la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuando los expertos estiman que se debe proteger a ciertas usuarias para las que la justicia determina que no cabe orden de protección.

“No somos quién para enmendar la plana a la justicia, pero establecemos ese sistema de protección a las mujeres que lo demandan y lo requieren, incluso a veces en situaciones en las que sí hay orden de protección. A veces, dichas medidas se reducen a una orden de alejamiento en un pueblo de 500 habitantes, lo que provoca que sea la víctima la que acabe yéndose del municipio o que quede totalmente desprotegida”, ha señalado.

“Entendemos que estamos siendo muy útiles, porque las mujeres se sienten más protegidas y objetivamente lo están”, ha defendido Fernández, que de este modo se ha referido al caso ocurrido en Calera y Chozas, donde agentes de la Guardia Civil pudieron detener el pasado 13 de diciembre a un varón que agredió con un arma blanca a una mujer después de que esta hubiera pulsado el dispositivo Telefónico de Atención y Protección a víctimas de la violencia de género (Atenpro).

Este, ha especificado la consejera, es otro programa de ámbito estatal que da cobertura a mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en situación de riesgo, que se presta a través de un terminal de telefonía móvil que permite la localización vía satélite y el contacto permanente con la mujer protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año, de tal forma que ante cualquier situación que lo requiera, la usuaria recibe una atención inmediata por parte de personal especializado.

Casi a cierre de diciembre de este año, en la región había un total de 726 beneficiarias del programa Atenpro, 142 en Albacete, 147 en Ciudad Real, 70 en Cuenca, 94 en Guadalajara y 273 en Toledo.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE AGRESIONES

De otro lado, la consejera ha hablado de que su departamento está negociando la prestación el Servicio de Intervención Integral en caso de agresiones sexuales, toda vez que el acuerdo suscrito con la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo (AMFORMAD), por valor de 230.000 euros, finaliza este mes de diciembre.

La firma de este acuerdo con dicha asociación generó controversia en los colegios de abogados de Castilla-La Mancha, que prestaron este servicio hasta 2018, pues defendían que a través de los turnos especiales de Violencia de Género, los colegios ofrecían esta prestación.

“El Gobierno trabaja para mantener este servicio. Estamos en negociaciones. Me gustaría tener la mejor asistencia posible a las mujeres, que bastante trauma sufren cuando pasan por un trance como este, como para que una corporación de derecho público y un Gobierno regional se tiren los trastos a la cabeza”, ha dicho la consejera.

“Estamos intentando un acuerdo con el Colegio de Abogados. Está muy verde, me gustaría cerrar con ellos la decisión final. Con la AMFORMAD, como consejera, no me he reunido. No creo que sea necesario. Presta una magnífica asistencia en terapia psicológica que contribuye a que las mujeres superen relativamente bien un trauma como es este. Entendemos que es un servicio imprescindible” ha defendido.

Luego de afirmar que su departamento ha de estudiar este asunto para tomar finalmente una decisión, que aún no sabe si será “combinada”, Blanca Fernández ha finalizado mostrando su intención de llegar a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Castilla-La Mancha “en este asunto o en materia formativa, porque tienen mucho interés”. “Ahí podemos encontrar fórmulas para entendernos sin dificultad”, ha concluido.