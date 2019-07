Según indica el sindicato en nota de prensa, Renfe incumple las tres materias troncales en las que se fundamenta el último convenio colectivo: empleo, jornada y salario, afirma en nota de prensa el coordinador del sector ferroviario de CCOO en Castilla-La Mancha, Fernando García, quien señala que en la región 244 trabajadores están afectados por la huelga.

La reivindicación “razonada y razonable” de CCOO de la renovación, el rejuvenecimiento y el reequilibrio de género en el empleo ferroviario, y la autorización del 105% de tasa de reposición, que supondría más contrataciones que jubilaciones y desvinculaciones, queda “tergiversada” por la dirección de Renfe al facilitar que aumenten, en el mismo número, las personas que se desvinculan de la empresa.

“El hecho de que no se genera empleo en el Grupo Renfe queda demostrado por los números que la misma empresa facilita: el 30 de septiembre de 2018 Renfe informa al Comité General de Empresa que la plantilla es de 13.694 trabajadores y trabajadoras, mientras que en agosto de 2017 esa cifra ascendía a 13.723. No estamos de acuerdo con esta maniobra. Eso nos lleva a que Renfe no pueda atender, con la debida calidad, el servicio de transporte ferroviario y que se incrementen las incidencias en el tráfico ferroviario”, apunta.

CCOO manifiesta la preocupación del personal ferroviario por el hecho de que Renfe aplique, de manera unilateral, el acuerdo recogido en el convenio colectivo de reducir la jornada a 37 horas y media de promedio. “Lo ha hecho a su libre albedrío dando libres los días 24 y 31 de diciembre y reduciendo la jornada en 17 minutos. Eso es una tomadura de pelo a las trabajadoras y trabajadores ferroviarios y no lo vamos a consentir”.

El tercer motivo de la convocatoria de huelga es el hecho de que no se incluya en la masa salarial, y por tanto no se hace consolidable, el incremento salarial del 0,5% derivado de la productividad de 2017 y 2018.

CCOO reitera que siempre mantendrá abierta las vías de diálogo y que estas movilizaciones son la última salida contra una gestión “dictatorial” de las relaciones laborales, pero que de continuar la actitud empresarial, no se descartan nuevas convocatorias de paros laborales durante el mes de agosto en Renfe que podrían extenderse a Adif si las negociaciones en curso sobre movilidad, empleo y externalizaciones siguen bloqueadas.