La secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha afirmado que la patronal “intenta trasladar la errónea idea de que el absentismo laboral es un problema importante para la economía, para la competitividad de las empresas y que supone un alto coste para la sociedad, pero la realidad es otra bien distinta”, ha informad CCOO en nota de prensa.

Además, Payo ha manifestado que en los últimos años con la crisis, con una reforma laboral que “facilita el despido por absentismo laboral justificado” y con un mercado laboral “inestable, precario y en constante cambio”, las personas trabajadoras lo que están haciendo es “forzar su asistencia al puesto de trabajo por la presión y el miedo que sienten a perder el empleo, incluso estando enfermos”.

Asimismo, las horas extras no pagadas “superan ampliamente” el absentismo laboral, según un informe elaborado por el sindicato en el que se desprende que en Castilla-La Mancha de una media de 146,7 horas pagadas al mes se realizan 132,9 horas efectivas (90,3%) y 14,5 horas no trabajadas y pagadas (9,7%), donde se incluyen las vacaciones, días festivos, incapacidad temporal, maternidad, permisos remunerados y otros.

Además, existe un volumen “muy reducido” de tiempo no trabajado y no pagado por diferentes motivos, según este informe, como “guarda legal de hijos, huelga, cierre, patronal, absentismo y otros”.

A NIVEL NACIONAL

Así, en el conjunto del país, de una media de 149,5 horas pagadas al mes se realizan 134,9 horas efectivas de trabajo (el 90,2%) y 14,6 horas no trabajadas y pagadas (el 9,8%).

Por tanto, según concluyen desde CCOO, el absentismo “real” se sitúa en torno al 0,2% del total de la jornada, eso supone “menos de un minuto al día, menos de cinco minutos a la semana y unos 18 minutos al mes”. Y dentro del mínimo tiempo no trabajado y no pagado, “el absentismo es solo una de las posibles causas y ni siquiera supone un coste directo para las empresas, al ser tiempo no trabajado que no ha sido pagado a la persona trabajadora”.

En contraposición a esto, a la semana en la región, se realizan “unas 89.000 horas extra no pagadas, con las cuales se podrían crear más de 2.230 empleos”. En todo el año 2018 las empresas la Comunidad “se ahorraron 355 millones de euros con las horas extra no pagadas”.

Por todo ello, desde CCOO de Castilla-La Mancha hacen hincapié en el “necesario registro de la jornada laboral” para evitar esta “bolsa de fraude con las horas extra que no se están pagando ni se están compensando con tiempo de descanso, con el perjuicio que esto tiene para las personas que las realizan y también para el conjunto de la sociedad, pues estas horas tampoco se están cotizando a la Seguridad Social”.