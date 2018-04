Con la reunión de hoy con CCOO, el Gobierno regional inicia la ronda de contactos que mantendrá con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, para elaborar un Acuerdo regional del Agua que defienda los intereses de Castilla-La Mancha y de la ciudadanía.

De la Rosa afirma que es “imprescindible que en esta tierra desde el diálogo y el consenso se pueda alcanzar un Pacto regional del Agua, así como que en el país se alcance un Pacto de Estado, dado el amplio abanico de conflictos que se desarrollan alrededor de la gestión del agua”.

“El agua no puede seguir siendo un problema, no puede seguir habiendo una guerra abierta entre comunidades autónomas, es urgente abordar este asunto desde el consenso, no desde la confrontación, buscando soluciones y hacerlo bajo parámetros ecológicos y medio ambientales, porque no podemos tener ríos que más que ríos parecen una tubería”.

De la Rosa ha remarcado que en materia de agua “no pueden seguir primando los intereses económicos”. El agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Una correcta gestión de los recursos hídricos es clave para reducir la pobreza, crear empleo verde y decente y aumentar la sostenibilidad ambiental.

La ciudadanía de Castilla-La Mancha tiene derecho a disfrutar de los recursos naturales situados en su territorio y a los beneficios económicos y al desarrollo social derivado de los mismos que garantice un cauce ecológico.

Otro de los asuntos que se ha abordado en la reunión es la problemática en la empresa pública Geacam. CCOO viene denunciando la falta de calidad y estabilidad en el empleo y las contrataciones estacionales y en precario en esta empresa pública; y exigiendo restablecer la normalidad en GEACAM, la legalidad en la contratación, la calidad y estabilidad en el empleo y los puestos de trabajo destruidos desde 2012 hasta 2017.

En este sentido, el consejero de Agricultura se ha comprometido con el líder regional de CCOO para sentarse a negociar y alcanzar soluciones a los problemas en esta empresa pública.