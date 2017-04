CCOO de Castilla-La Mancha insiste en exigir empleo estable y de calidad y el incremento de los salarios y de las pensiones, para que quienes en mayor medida han sufrido las consecuencias de la crisis y de las políticas neoliberales puedan comenzar a recuperar poder adquisitivo y se pueda reactivar el consumo, y por tanto, la economía.

A preguntas de los periodistas tras la reunión mantenida con el presidente de Castilla-La Mancha, el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, ha afirmado que “mientras no haya un empleo de calidad y en la región no lo hay, -sólo un 5% de la contratación que se hace es indefinida-, y mientras los salarios y las pensiones no se incrementen de forma digna, la economía de las personas no va a crecer y, en consecuencia, la economía de la región tampoco lo va a hacer”.

En este sentido, De la Rosa ha insistido en su propuesta a la patronal de aumentar la contratación indefinida y a tiempo completo, al menos en un 10% en nuestra comunidad autónoma.

“Si a la gente le va bien, si la gente tiene empleos y salarios que les permitan vivir con dignidad, a la región le irá bien, de lo contrario la economía se ralentizará. Sin empleo estable será muy difícil la recuperación de la economía y la recuperación de las personas”, concluye.