Desde CCOO han asegurado que, en mayo, otra mujer causó baja por maternidad y tampoco se ha cubierto su plaza, añadiendo que “ni la que se produjo el 5 de septiembre a consecuencia de un accidente laboral, ni la del 20 de octubre por intervención quirúrgica” han sido cubiertas.

De esta forma, indica en nota de prensa que con cuatro bajas sin cubrir en una plantilla total de 23 personas, las 19 que permanecían activas “empezaron a sufrir las consecuencias de tener que realizar el trabajo de las compañeras de baja”.

En este sentido, según el sindicato, el 2 de noviembre se produjo la primera baja por sobresfuerzos; el 13, la segunda; el 20, la tercera y el 23, otra más.

“Ahora, hay ocho mujeres de baja, con lo que el trabajo de 23 personas lo hacen solo quince. Todo hace prever que los sobresfuerzos seguirán pasando factura, de forma más y más acelerada a medida que se sumen más y más bajas y se acumulen más y más tareas para las personas que sigan al pie del cañón”, ha asegurado la delegada del Comité de Empresa, Ana Isabel Romero.

“Desde la primera baja en abril, la situación no ha dejado de agravarse ya que la administración no cubre estas vacantes, aunque dispone de una bolsa de trabajo y bastaría con ir haciendo los llamamientos necesarios”, ha denunciado Romero.

“La dirección del centro nos dice que sí están solicitando la cobertura de las bajas, pero que se deniegan desde Hacienda. Y hemos intentado plantear el problema en la comisión paritaria de seguimiento del convenio, pero Función Pública no admitió incluirlo en el orden del día aduciendo que no se había propuesto por la vía correcta. Un formulismo que además no se ajusta a los hechos”, ha añadido.

“Entre tanto, las vacantes continúan sin cubrirse y las bajas continúan aumentando. Y la Administración continúa sin tomar medidas. Entendemos que, además del grave problema que se está causando a la salud de las trabajadoras y de las deficiencias que inevitablemente sufre el servicio, la Administración está incumpliendo el VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha aseverado el secretario de organización de CCOO, Andrés Deza.

“Hemos denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, llegado el caso, acudiremos a los tribunales”, ha concluido Deza, que insta al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, “a resolver de inmediato esta situación”.