Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, junto con la secretaria de Mujeres e Igualdad del sindicato en la región, Rosario Martínez, y la secretaria general de CCOO de Cuenca, María José Mesas, antes de participar en el Encuentro de Mujeres Rurales de CCOO celebrado en Mota del Cuervo en el que se ha analizado la realidad de las mujeres rurales en materia económica, social, de participación ciudadana y política.

De la Rosa ha remarcado la necesidad de corregir la situación de mayor desempleo y mayor precariedad laboral que sufren las mujeres en el mundo rural, consecuencia de unas menores oportunidades laborales, de la falta de servicios sociales e infraestructuras que faciliten la conciliación de su vida laboral, personal y familiar y, por tanto, su incorporación al mercado de trabajo, y consecuencia de una mayor economía sumergida.

El líder regional de CCOO ha destacado la oportunidad que ha de suponer la futura Ley del Estatuto de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, a la que el sindicato ha aportado sus propuestas, entre las que se encuentran erradicar la brecha de género en el empleo rural, facilitando la conciliación de la vida personal, laboral, familiar y la corresponsabilidad en el medio rural, invirtiendo en servicios sociales e infraestructuras que faciliten la incorporación de las mujeres rurales al mercado laboral.

Comisiones Obreras, ha informado en un comunicado, reclama también garantizar modelos igualitarios de convivencia, incorporando la perspectiva de género en las políticas locales, municipales y comarcales; fomentar la autonomía económica de las mujeres del medio rural, formando a mujeres en liderazgo, en turismo rural, agroturismo, turismo de experiencia; así como aumentar la inversión en nuevas tecnologías de la información, dotando de infraestructuras y mecanismos que disminuyan la brecha digital de género en el mundo rural.

Por su parte, Martínez ha reafirmado que para CCOO “la igualdad real y efectiva” está en el centro de su acción sindical, sus reivindicaciones y su trabajo diario, y con esta cita quieren “poner el acento en las mujeres rurales, en conocer cómo viven, cuál es la realidad de su día a día, sus dificultades y cuáles son las cuestiones que se pueden afrontar para superar éstas. Que encontremos en nuestros pueblos y zonas rurales lugares donde el vivir y trabajar no suponga renunciar a una vida de oportunidades”.

CCOO ha advertido del envejecimiento de la población en el mundo rural, las mujeres rurales de más de 60 años son más de la mitad de la población, alcanzando casi el 62% a partir de los 85 años; así como de la pérdida de población por la salida de jóvenes al extranjero o de jóvenes y personas de mediana edad que se desplazan a zonas urbanas en busca de oportunidades laborales que en los pueblos no encuentran.

POLÍTICAS DE IGUALDAD

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO ha insistido en exigir “empleo de calidad, servicios públicos y políticas de igualdad para las mujeres rurales, para atajar las mayores dificultades a las que éstas se tienen que enfrentar con respecto a las mujeres del entorno urbano”

Por otro lado, la secretaria general de CCOO de Cuenca ha denunciado que “la ausencia de políticas de género y de políticas dirigidas a la igualdad de oportunidades en el medio rural, nos está conduciendo a una situación dramática en nuestros pueblos. Perdemos población ante la dificultad de iniciar un proyecto de futuro y de vida, y perdemos población joven y femenina. Unos 20.000 habitantes ha perdido nuestra provincia en los ultimos 10 años”.

“CCOO hoy reivindica el papel de las mujeres rurales, de esas mujeres trabajadoras y luchadoras que han sido capaces, en los peores escenarios, de sacar hacia adelante sus pueblos, pero que requieren de políticas que las sitúen en un plano de igualdad en el mundo laboral, en la sociedad, en la política, en definitiva de igualdad en la vida. Porque allí donde no hay mujeres, no hay desarrollo, no hay futuro”.

Mesas ha reclamado políticas en infraestructuras y comunicación que conecten la provincia de Cuenca con otros territorios y haga posible ese necesario desarrollo industrial, laboral, social y de vida que nuestra tierra merece y necesita. Así, ha reclamado que vean la luz los proyectos de autovía Cuenca-Albacete, Cuenca-Guadalajara y Cuenca-Teruel.