La secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste , junto al secretario general de la federación de industria de CCOO en la región, Ángel León ; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Albacete , Juan Cuevas ; y el técnico de mantenimiento de Selca y delegado sindical de CCOO Albacete, Ricardo Martínez Alcantud, han denunciado que el próximo 1 de agosto una treintena de trabajadores de Albacete y Cuenca pueden perder su empleo en la contrata de mantenimiento de la línea AVE ante la llegada de la nueva adjudicataria Thales , que ha comunicado a la actual contrata que no respetará los convenios colectivos de Cuenca y Albacete y no subrogará a los más de 30 trabajadores que realizan a día de hoy ese servicio.

La secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, ha manifestado que “los convenios del metal de Albacete y Cuenca establecen la obligatoriedad de asumir a los trabajadores cuando hay un cambio de contrato, lo que permite que trabajadores con antigüedad y formación continúen en sus puestos de trabajo como lo llevan haciendo algunos de ellos más de 10 años realizando esas funciones”. “No hace falta recordar la importancia de que quienes realicen este trabajo cuenten con experiencia y formación necesaria habida cuenta de ello depende la seguridad de los usuarios del AVE en Albacete y Cuenca. Garantía que ofrece la plantilla actual y que la nueva contrata con la decisión de no asumir estos contratos no podrá ofrecer”, ha añadido, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Juste ha advertido que “si el 1 de agosto la plantilla actual esta en la calle”, CCOO tendrá que “interponer las medidas jurídicas necesarias para salvaguardar y proteger la estabilidad y el empleo de estos trabajadores”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Albacete, Juan Cuevas, ha explicado que “la adjudicación del contrato a Thales se ha hecho con una rebaja; según fuentes de las distintas empresas de entre unos 2.000.000 y 5.000.000 de euros, lo que repercute fundamentalmente en el recorte del personal, de la calidad del servicio y a la postre de la seguridad de los usuarios del AVE; medida que implica un serio deterioro en la prestación de un servicio tan importante como es la seguridad de los sistemas que rigen el tráfico del AVE”. “

No entendemos como la seguridad del tráfico de pasajeros, que debería ser una constante y el mayor empeño de ADIF, se puede ver dañada por intereses empresariales y mercantiles”, ha remarcado Cuevas.

Además, Cuevas ha remarcado que CCOO tiene “la certeza que la oferta de Thales es una baja temeraria, la reducción tan drástica en el coste puede llevar aparejada la imposibilidad de realizar el servicio o al menos de hacerlo de manera correcta”. “Los trabajadores de Selca en las dos bases de Albacete y Cuenca, de no resolverse la situación antes del día 1 de agosto, verán cómo se quedan en la calle, sin indemnización y en una situación más que precaria”, ha lamentado.

EXIGEN A FOMENTO Y ADIF UNA RESPUESTA RÁPIDA

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, ha exigido al Ministerio de Fomento y a ADIF una respuesta rápida para solucionar el problema de la treintena de trabajadores afectados. “ADIF y el Ministro en funciones Ábalos tienen que exigir a la nueva empresa entrante que cumpla los dos convenios colectivos de Albacete y Cuenca; el servicio de mantenimiento y de calidad de nuestras vías ferroviarias es fundamental. Necesitamos una respuesta rápida y una solución clara”, ha señalado.

“CCOO llevamos tiempo reclamando la internalización de estos trabajos. No puede ser que las grandes empresas de este país de servicios básicos y esenciales como el cuidado y mantenimiento de nuestras vías ferroviarias tengan trabajos subcontratados. Exigimos esa internalización mediante una convocatoria de empleo público”, ha remarcado León.

Por otra parte, Ricardo Martínez, técnico de mantenimiento de Selca y delegado sindical de CCOO en Albacete, en representación de los trabajadores, ha manifestado que estos se encuentran “en una situación de desprotección, con las comunicaciones de no subrogar y el silencio absoluto por parte de todas las empresas implicadas que no permiten hacer ningún plan más allá del día 31”. “No sabes que será de ti”, ha lamentado Martínez.

“Después de estar 10 años entregando nuestro trabajo a la empresa ahora nos sustituye sin mediar palabra por gente de otros centros de trabajo que no conocen las tecnologías como nosotros las conocemos a día de hoy; no conocen los emplazamientos igual que nosotros y sobre todo les cuesta muy poco en el contrato; es gente que viene formada de otras bases, que deja bases vacías sin trabajadores, se sustituye por gente que no tiene la formación de la gente que viene aquí y se abarata el trabajo. Por eso, la rebaja total de contrato. Es muy triste que se haga eso, que las otras bases se dejen despobladas y se trasladen aquí por el mero hecho de ahorrar, que al final es lo que el contrato pretende”.

CCOO Industria ha advertido de la peligrosidad de no poner el mayor refuerzo en los trabajadores que mantienen la seguridad de la línea de AVE. Thales, entre otros trabajos, realizará el mantenimiento y puesta a punto del Sistema ERTMS (European Rail Management System - Sistema Europeo de Gestión de Trafico Ferroviario), cuyo fallo provocó el accidente de Santiago de 2013, así como el sistema de seguridad ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), además del sistema informático del CTC (Control de Tráfico Ferroviario) que se encarga de controlar el tráfico ferroviario.

CCOO Industria mira hacia ADIF, en último término responsable de dicho servicio y que por el sistema de subcontratación contrata dicho mantenimiento a Thales. “No entendemos como una empresa como ADIF, que recientemente anuncia millones de euros de inversión en nuevas líneas de alta velocidad por toda España, permite que se recorte en la seguridad de las ya existentes”, han manifestado desde el sindicato .

CCOO Industria no descarta el inicio de movilizaciones y protestas que podrían afectar al tráfico de pasajeros “en un mes tan importante para las líneas de alta velocidad como es el inicio del mes de agosto”.