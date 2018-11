Así lo han indicado en rueda de prensa para informar sobre el programa electoral con el que concurre el sindicato a las elecciones sindicales la secretaria regional de CCOO Enseñanza, Mercedes Gómez, y la responsable de Enseñanza Pública no universitaria de CCOO en Toledo, Eva Garrido.

“No podemos más que posicionarnos a favor de la misma”, ha señalado en este sentido la responsable de Enseñanza Pública no universitaria de CCOO en Toledo sobre Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, para añadir que “los valores sociales no pueden esperar y no pueden ser obra de ningún pilotaje”.

Del mismo modo, ha dicho que no entiende que los detractores de esta asignatura pidan que quede relegada al ámbito familiar porque “la educación pública está para ello” y la escuela “no debe actuar solo como transmisora de conocimientos sino también de valores”.

Respecto a la asignatura de Religión, Garrido ha dicho que “es el momento” de seguir apostando por una educación pública y laica, al considerarlo “una cuestión de libertad democrática y de derecho común”. “Nos oponemos a que cualquier creencia religiosa siga inculcándose desde la escuela”, ha agregado.

Así, ha puesto el acento en que los alumnos de la región en Castilla-La Mancha reciben dos horas de Religión frente a una de Música, por lo que la sindicalista ha dicho que, mientras llega la base legal, se reduzca la materia religiosa de dos a un periodo lectivo.

ELECCIONES EL 4 DE DICIEMBRE

De su lado, la secretaria regional de CCOO Enseñanza ha explicado que el próximo 4 de diciembre un total de 27.863 docentes están convocados a las elecciones sindicales de centros docentes no universitarios, en los que se eligen a 153 delegados —37 en Toledo, 33 en Ciudad Real, 31 en Albacete, 27 en Guadalajara y 25 en Cuenca—.

Gómez ha apuntado que CCOO ha ideado estas candidaturas para que haya la misma representación de mujeres y de hombres y añade que el sindicato parte para estas elecciones de una posición no ganadora aunque sí es “el primer sindicato” dentro de la enseñanza pública “porque trabaja una visión innovadora de la educación”.

Por ello ha afirmado que en estas elecciones CCOO quiere dar “un paso adelante” y situarse en una posición “más prioritaria”, para lo que en estos cuatro años ha presentado escritos o ha ganado algunas denuncias judiciales que tienen que ver con el verano de los interinos o el difícil desempeño en docentes que lo habían perdido.

“También hemos hecho manifestaciones y huelgas”, ha afirmado, para agregar que con ello ha conseguido el sindicato reducir una hora lectiva en enseñanzas medias, aumentar la plantilla de profesorado, que se incluyan medidas parciales de atención a la diversidad, que los docentes interinos comiencen su contrato el 1 de septiembre, un incremento salarial regional del 4,5%, la devolución de la paga extra, la firma del III Plan de Formación Profesional o la reducción de la tasa de interinidad en un 8%.

No obstante, el sindicato seguirá luchando para que la jornada lectiva baje también en Educación Primaria, la reducción de ratios en todos los niveles, la recuperación del 100% de las retribuciones en caso de baja, la reducción lectiva para mayores de 55 años, la recuperación del Complemento de Maestros en Institutos de Educación Secundaria, más recursos y plantillas para atención a la diversidad, más recursos para la escuela rural y que se recuperen las condiciones de los docentes itinerantes.