Este Plan es “lo mejor que hemos hecho con el Gobierno regional, ha permitido sacar de la miseria y el abandono a más de 12.000 personas”.

Fruto de las actuaciones y denuncias de CCOO ante las irregularidades detectadas, la nueva convocatoria del Plan incluye mejoras para garantizar transparencia e igualdad en los procesos de selección, la formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que los salarios sean los del convenio colectivo de referencia o, en su caso, nunca inferiores al SMI (707,60 euros).

CCOO denuncia la “actitud miserable, ruin e infantil” de la Diputación de Cuenca ante la nueva convocatoria del Plan de Empleo.

Toledo, 6 de febrero de 2017. El secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil, y la secretaria regional de Empleo de CCOO CLM, Lola Santillana, han destacado en rueda de prensa que en el marco de este seguimiento el sindicato ha atendido a más de 8.200 personas. Ha visitado 172 entidades locales, donde ha informado y asesorado de forma directa a más de 6.000 trabajadores y trabajadoras contratados, mediante asambleas celebradas o yendo directamente a los tajos; ha resuelto 235 consultas on-line; atendido a 1.378 personas en los distintos Puntos de Información que CCOO tiene distribuidos por la región; y realizado 27 sesiones sobre búsqueda de empleo en las que han participado 590 trabajadores y trabajadoras antes de la finalización de sus contratos.

Gil ha remarcado que el Plan Extraordinario de Empleo “es lo mejor que hemos hecho con el Gobierno regional. Ha hecho que estemos muchísimo más tranquilos, ha permitido sacar de la miseria más absoluta y del abandono a más de 12.000 personas. Una cifra fría que encierra montones de dramas familiares, situaciones muy difíciles de mucha gente que no tenía ni para comer”.

CCOO llevábamos más de cinco años reivindicando la necesidad de poner en marcha en la región un Plan de Empleo para las personas que están en desempleo, porque “se lo merecen y para hacer justicia con ellas”, pero el “Gobierno de Cospedal desoyó nuestras peticiones de manera sistemática e irresponsable, dando la espalda a las personas en desempleo y tratando de invisibilizarlas”, ha denunciado Gil.

Asimismo, ha destacado el “esfuerzo por llegar a un buen acuerdo, pero también por hacerlo efectivo y que funcione, por ello, el seguimiento razonable e implacable realizado por este sindicato para garantizar su cumplimiento. No podíamos dejar a su suerte a estas personas, CCOO se ocupa siempre de la gente que está en desempleo, de la gente más débil”.

“Estamos satisfechos con el seguimiento realizado y con los resultados que ha dado”. Fruto de las actuaciones y de las denuncias efectuadas por CCOO ante la Inspección de Trabajo y los juzgados, así como hablando con los ayuntamientos, por las irregularidades detectadas en materia de salarios, de prevención de riesgos laborales (por falta de equipos de protección individual y de la formación necesaria que deben dar los ayuntamientos a las personas contratadas), o por procesos de selección poco transparentes o discriminatorios, se han incorporado mejoras en la nueva convocatoria del Plan, ha recalcado por su parte Santillana.

Entre ellas, que en los procesos de selección se aplique el Estatuto del Empleado Público, evitando así que se repitan situaciones como las de los casos de Pepino o Cervera de los Montes donde la justicia, a instancias de CCOO, paralizó sendos procesos de selección por discriminatorios.

También se ha incorporado en la nueva edición del Plan la obligatoriedad de disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, e impartir la formación necesaria en esta materia, en función del puesto de trabajo a desarrollar, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; así como garantizar que las personas participantes cobren según el convenio colectivo de referencia o al menos el SMI, que recordemos ha subido para este año 2017 a 707,60 euros.

La secretaria regional de Empleo ha destacado que de los más de 12.000 trabajadores y trabajadoras contratados, el 85% están cobrando el subsidio por desempleo por un periodo que va entre los 6 y los 21 meses, en los que tendrán garantizado un ingreso.

“Actitud miserable, ruin e infantil de la Diputación de Cuenca”

“Me preocupa, sorprende y hasta me escandaliza” lo que está pasando con la Diputación de Cuenca ante la nueva convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo y su negativa a realizar su aportación económica. “Tienen que explicarle a la gente que el problema no es el Plan, sino la foto. La Diputación y su presidente no están en el centro de la foto, las personas no les importan nada”.

“Ese argumento es tan pobre y miserable, que estoy convencido de que se va a cambiar su posición de inmediato”, ha afirmado Gil, quien ha resaltado que “aquí no importa quién lo promueve, ni quien pone los recursos, -que por cierto son de todos-, sino que a las personas afectadas les lleguen para poder trabajar con normalidad”.

“Es muy miserable políticamente hablando y ruin en lo personal esta actitud por parte de una administración pública, es un barbaridad”.

“Quizás más allá de la foto, es que quieren recuperar sus propios planes de empleo, en los que el clientelismo era la tónica general, en el Plan de Empleo lo que hay es justicia, igualdad y transparencia”.

“Seguramente algunos gestores de lo público quieren rememorar tiempos en los que ellos mandaban al margen de la transparencia y de la legalidad, si me apuráis”

“Esta actitud un tanto infantil, pero gravísima de la Diputación y su presidente va a cambiar de inmediato”, se ha mostrado convencido el líder regional de CCOO.