El sindicato de CCOO en Castilla-La Mancha ha exigido a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que se posicione “con claridad” respecto a la gestión de residencias y servicios sociales de titularidad pública de la Junta de Comunidades ya que, a su juicio, Sanchez “no afirma ni desmiente la privatización de residencias públicas y la apertura con gestión privada de centros rehabilitados o de nueva construcción”

Así lo ha reclamado la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en la región, Carmen López, que ha demandado también a la consejera “una defensa del sector público sin fisuras”, según ha informado este viernes el sindicato en una nota de prensa.

A pesar del “balance positivo de muchos aspectos de la acción del actual Gobierno regional” que ha realizado CCOO, López ha tachado la situación de los servicios sociales como “deprimente” y ha reprochado sigue esperando la convocatoria de una mesa de negociación que solicitó hace “prácticamente un año” para evaluar la situación de los centros públicos de la región.

“A esto se une el hecho lamentable de que las promesas del Gobierno no solo no se ven cumplidas, sino que caminamos en la dirección contraria a la anunciada antes de las elecciones autonómicas. Así, el Hospitalito del Rey, que el Gobierno se comprometió a abrir con gestión pública y directa en 2011, a día de hoy sigue cerrado; y no solo eso, sino que también hemos tenido conocimiento de la intención del gobierno de ceder su gestión a ‘Mensajeros de la Paz’”, ha afirmado la representante sindical.

En este sentido, ha defendido que las residencias públicas deben seguir siendo centros públicos, que el Gobierno regional debe cumplir los compromisos sobre la gestión pública de los centros pendientes de abrirse y que las concertaciones con residencias privadas “no deben servir de excusas a la Conserjería para no realizar una buena labor desde la propia administración en los centros que le son propios.”

“Ante este panorama, las declaraciones de Aurelia Sánchez a los medios de comunicación mantienen la incertidumbre sobre sus intenciones. Es bastante sencillo de aclarar y por tanto no debe ser motivo de confusión: o la gestión de estos centros será pública y directa o no lo será. Le exigimos que sea clara en sus posicionamientos sobre este asunto y no siga divagando sin darnos una respuesta clara. Y le recordamos, sobre todo, que debe negociar con los sindicatos”, ha apostillado López.