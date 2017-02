Según ha informado CCOO en nota de prensa, la Consejería de Educación ha comunicado a los sindicatos en mesa sectorial que “de momento no puede convocar oposiciones de maestros este año, como tenía previsto, ya que lo impide la falta de Presupuestos Generales del Estado”.

Añade el sindicato que la Consejería está a la espera de lo que diga el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda en las dos próximas semanas, “porque si no hay presupuestos aprobados o prorrogrados antes de final de este mes, definitivamente no podrá convocar las oposiciones este año”.

El sindicato señala que la previsión de la Consejería era convocar unas 500 plazas en Primaria “para acompasar las convocatorias con otras comunidades autónomas y evitar el efecto llamada”. Al respecto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, Mercedes Gómez, ha señalado que ya hay otras comunidades, como Castilla y León, Extremadura o Murcia, que “también se están descolgando de sus convocatorias de oposiciones ante la situación de los presupuestos”.

“CCOO no tiene nada que objetar ante el interés del Gobierno regional en convocar oposiciones, siempre que sea una convocatoria amplia y con tiempo suficiente. Y en la actual situación, CCOO desaconseja una convocatoria precipitada y escasa, puesto que aunque no haya oposiciones este año, las plazas no se pierden ni los centros educativos van a quedar desatendidos”, ha afirmado el sindicato.