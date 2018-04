La Cerca celebra, nada más y nada menos, que su vigésimo aniversario. Veinte años de compromiso con la sociedad de Castilla-La Mancha a través de un periodismo caracterizado por el rigor, la calidad y la diferenciación informativa, y diario digital decano de toda la región.

Bajo esta efeméride, hoy el restaurante de El Corte Inglés de Albacete ha sido escenario de la ‘puesta de largo’ del conjunto de actos y programaciones especiales que este Grupo Multimedia de Comunicación ha querido poner en marcha durante este 2018 para celebrar con quienes, a lo largo de estas dos décadas de intensa trayectoria, han sido sus fieles seguidores. Una cita que ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Diputación de Albacete (Santiago Cabañero), del concejal de Hacienda y Personal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albacete (Alberto Reina) y del vicepresidente de FEDA (Juan Martínez).

Presentación de los actos del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Una programación especial de la mano de la sociedad albaceteña con motivo de este XX cumpleaños

El director general de La Cerca, Manuel Lozano Serna, ha explicado que se han establecido sendos acuerdos tanto con la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y la Unión de Consumidores de Albacete (UCE) que tienen su traducción en nuestra programación de 2018 con los programas periódicos ‘Empresario, carrera de fondo’ y ‘Defiende tus derechos’, respectivamente. Con el primero, de la mano de la propia FEDA, se quiere poner en valor la figura del empresario como motor de la dinamización económica y la creación de empleo en la ciudad. Con el segundo, se quiere poner en conocimiento de los consumidores y usuarios cuáles son sus derechos en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, con el fin de ayudar a salvaguardarlos y de servir de medio de denuncia de posibles vulneraciones de los mismos.

Además, este XX aniversario de La Cerca ha traído consigo la firma de un convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) que también se refleja en otra nueva serie de programas, ‘Ciudadanía en marcha’, con los que nuestro diario y televisión on-line servirá de ‘ventana’ abierta a todos y cada uno de los barrios de Albacete desde los que sus diferentes protagonistas se harán eco tanto de sus iniciativas y actividades como de sus demandas en pro de una ciudad mejor.

Igualmente, a lo largo de todo este año el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca retomará sus Foros ‘Castilla-La Mancha, de Cerca’ que, con carácter temático, abordarán de la mano de expertos distintos aspectos clave para la sociedad regional.

“Empezaremos el próximo 4 de mayo (desde las 10:30 horas en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete -FEDA-) con el primer encuentro del año (protagonizado, en este caso, por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, que ofrecerá la conferencia ‘El sector agroalimentario en la economía nacional e internacional’)”, ha detallado Manuel Lozano.

El director general de La Cerca ha señalado que “el día 29 de junio, también en FEDA desde las 10:30 horas, se celebrará el segundo Foro, esta vez dedicado al ámbito económico (con el protagonismo para la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco), y, ya tras el verano, el objetivo es celebrar dos Foros más que tendrán el ámbito del Bienestar Social regional y el del Instituto de la Mujer de C-LM como ejes, respectivamente”.

De manera cotidiana, durante este año La Cerca seguirá ofreciendo a sus seguidores otro tipo de contenidos habituales a lo largo del tiempo que van desde las periódicas entrevistas en formato de ‘Encuentros Digitales’ a los especiales informativos sobre temas concretos, pasando por reportajes y por los espacios ‘Tertulianos en la Red’ (basado en los debates sobre diferentes cuestiones reseñables de la realidad social, económica o cultural) y ‘Motivando Conciencias’, un programa nacido entre los años 2014 y 2015 con un marcado carácter social y que, especialmente, reserva dos entregas al mes exclusivamente a Cruz Roja Albacete con quien, de este modo, La Cerca colabora prestándole su plataforma como vía de difusión de la encomiable labor de quienes integran la Organización.

Igualmente, tras la Feria de Albacete llegará otra de las grandes citas anuales para este Grupo de Comunicación: la entrega de los que, en esta ocasión, serán los XII Premios Taurinos Samueles (considerados entre los primeros en importancia dentro del escalafón nacional).

Ya se conoce quiénes son ganadores de los X Premios Solidarios de La Cerca, edición especial (coincidiendo con el XX aniversario de esta casa) que ha contado con un Jurado de auténtico lujo

Durante este acto de presentación, también se ha dado a conocer el fallo correspondiente a los que serán los X Premios Solidarios de esta casa. Unos galardones que nacieron en el año 2003 con el objetivo de reconocer el trabajo de todos aquellos que creen que un mundo más justo y solidario es posible.

Ante tan especial edición, se ha contado con un Jurado de auténtico lujo, formado por:

Así, se ha premiado a la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM) ‘Por sensibilizar y trabajar en favor de la plena normalización social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tomando el deporte como herramienta inclusiva y generadora tanto de valores como de hábitos saludables para mejorar la vida tanto de estos deportistas como de sus familias’.

También al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ‘Por su trabajo en favor de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; por su compromiso en la prevención de la violencia contra las mujeres así como la protección y asistencia a las víctimas; por crear medidas regionales que favorecen la presencia de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, promocionándolas profesionalmente y eliminando cualquier forma de discriminación que puedan sufrir; todo ello, animando a la implicación de todos los colectivos y personas que conforman nuestra región’.

A los Voluntarios de Cruz Roja, ‘Por la entrega altruista de su tiempo y sus conocimientos a todo aquel que lo precisa y, de esta forma, al conjunto de la sociedad, siendo siempre la encarnación viva de los principios Fundamentales de “Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad” que basan el Código de Conducta e Ideario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que constituyen las señas de identidad de la Institución y de sus voluntarios’.

A don Marcelino Camacho (fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras) y a su eterna compañera, Josefina Samper… ‘Por toda una vida dedicada a la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores, convirtiéndose en esperanza para el colectivo más numeroso y fuerte de este país: el proletariado, y encarnándose en un símbolo mundial de la lucha por las libertades en tiempos en los que, apenas soñar con ellas, era motivo de persecución, cárcel, exilio y muerte’.

Además, habrá otros tres premios cuya exposición de motivos han hecho otros miembros del Jurado. El primero de ellos, será para Nuria Garrido Cuenca, cuya exposición de motivos ha ofrecido don Fernando Lamata:

“Ha sido otorgado por el Jurado teniendo en consideración el compromiso de doña Nuria Garrido con la enseñanza en la Facultad de Derecho de Albacete, su compromiso con el Máster de Bioética buscando una atención sanitaria a las personas respetuosa con la dignidad y la equidad que toda persona merece; y por su compromiso con la Asociación Nacional de Mastocitosis, una enfermedad poco frecuente pero que puede ser muy grave de la que Nuria Garrido ha sido asesora jurídica desde el principio y con cuyo impulso se ha logrado que Castilla-La Mancha disponga del Centro de Referencia Nacional de Mastocitosis; ésta acreditación ha sido posible gracias a la dedicación altruista de doña Nuria Garrido Cuenca”, ha explicado.

También se ha premiado a la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, galardón que ha presentado Salvador Jiménez: “El premio a ACCEM estriba, como sabemos bien los ciudadanos de Albacete y de esta provincia, en que constituye una asociación referente en nuestra ciudad para el acogimiento de refugiados en estos momentos en que tan difícil tienen esas personas (de diversas nacionalidades) integrarse en su nueva patria en toda Europa; en Albacete está impulsada por Danilo y por Donelia Roldán, que son la verdadera alma de este nuevo hogar en nuestra ciudad para estas personas que han perdido su patria”, ha relatado.

Y, a propuesta del actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento (Alberto Reina), el Jurado ha aceptado reconocer también con uno de los X Premios Solidarios de La Cerca a don Miguel Muñoz Egea, reconocimiento que ha explicado Rafael López Cabezuelo: “Miguel Muñoz es, como diría Machado, ‘un hombre bueno’ en el mejor sentido de la palabra; es un ejemplo y un modelo de lo que todos querríamos ser en este mundo; ha trabajado en muchas facetas: ha sido concejal en el Ayuntamiento (dicen que ha sido el mejor concejal de Hacienda que hemos tenido); ha sido presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, ha sido presidente de Asprona, presidente de una gestora que se hizo en la UGT en 1979, y ha sido un hombre conciliador en todos los sentidos, un hombre siempre dispuesto a dar su vida (como la ha dado) por los demás”, ha indicado.

Y el propio Alberto Reina, también se ha referido al protagonista: “La propuesta, efectivamente, la he hecho yo; creo que es de justicia porque Miguel Muñoz es un gran hombre; yo tenía 18 años cuando lo conocí y era presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre; luego fue presidente de Asprona y no he visto a nadie que la defendiese como lo hizo Miguel porque decía que ‘Asprona estaba por encima de todo el mundo’; fue concejal de Hacienda a tiempo parcial, y algo que dice mucho de su persona es que pasan los años y todavía el personal municipal le recuerdan y dicen que ha sido el mejor concejal de Hacienda que ha existido en el Ayuntamiento de Albacete; en cuanto a solidaridad, a saber hacer y a trabajo bien hecho, creo que debe estar reconocido”, ha manifestado.

Alberto Reina y Santiago Cabañero felicitan a La Cerca y al Jurado de sus X Premios Solidarios por el gran acierto a la hora de seleccionar a los galardonados

El actual concejal de Hacienda y Personal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, ha querido felicitar a La Cerca por este aniversario y destacar el acierto en la selección de los merecidos premiados.

“En cuanto a los galardonados, creo que a poca gente más se le podía hacer justicia, pero el año que viene tendremos nuevamente dudas sobre otras diez personas más porque hay mucha gente en Albacete solidaria; es una ciudad grande e importante pero porque hay 170.000 personas que la hacen grande e importante; por último, felicitar a La Cerca porque yo (que vengo del mundo de la empresa) sé que aguantar veinte años no es fácil (y más, en este sector), y La Cerca ha sabido reinventarse y creo que tenemos medio de comunicación para mucho tiempo”, ha afirmado.

Misma línea en la que se ha pronunciado, para cerrar el acto, el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero:

“Es un placer, tanto para la Diputación (como entiendo que para el Ayuntamiento de Albacete) el poder estar colaborando, el poder estar una vez más con un medio con la solera que tiene el Grupo La Cerca en este XX aniversario que lleva prestando un servicio público como es el de la información, sin el que la democracia sería imposible; como probablemente la democracia sería también imposible (o, al menos, sería muchísimo peor) si no hubiesen existido todas estas personas a las que hoy se ha reconocido; destaco también la valía y la trayectoria humana de cada miembro del Jurado, a quien felicito por lo acertado de sus reconocimientos a personas e instituciones que dan lo mejor de sí mismos para ayudar a los demás”, ha indicado.

Además, Cabañero ha resaltado la labor de esos galardonados: “FECAM que, a través del deporte, derriba las barreras que los demás ponemos en el entorno a quienes padecen algún tipo de discapacidad; el Instituto de la Mujer de C-LM, sin el cual seguramente hoy habría menos igualdad entre mujeres y hombres; Cruz Roja, que tiene todos los reconocimientos habidos y por haber gracias a su valía; Marcelino y Josefina, referentes en la lucha por la dignidad de los trabajadores; Nuria Garrido, dando lo mejor de sí misma de forma altruista para que esas enfermedades raras no sean discriminadas por el sistema público; Miguel Muñoz (no baladí que un actual concejal de Hacienda hable como ha hablado Alberto de quien es todo un referente para la ciudadanía); y ACEEM, que trabaja por quienes han tenido que irse de su tierra no porque quieren sino por falta de libertades”, ha elogiado.

Estos X Premios Solidarios serán entregados el próximo mes de noviembre durante la Gala especial que servirá de colofón a todos estos actos programados con motivo del vigésimo cumpleaños del diario digital decano de Castilla-La Mancha.

Los veinte años de vida del diario digital ‘decano’ de Castilla-La Mancha

El albaceteño Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca surgió en el año 1998 siendo entonces su revista de información general LA CERCA de Castilla-La Mancha la gran protagonista. Su ‘número 0’ vio la luz en octubre de ese mismo año.

‘Una revista gráfica, con gran profundidad informativa, que diera especial relevancia a aquellos aspectos más importantes que acontecieran en Albacete y Castilla-La Mancha y se pusiera siempre a disposición de los colectivos más desfavorecidos’ fueron los principios que marcaron el nacimiento de la revista LA CERCA de Castilla-La Mancha y de la posterior evolución de este Grupo Multimedia de Comunicación.

Consciente de que el futuro pasa por la puesta en marcha de las herramientas que brinda la nueva Sociedad de la Información, desde el primer momento el Grupo de Multimedia Comunicación La Cerca apostó por las nuevas tecnologías, y ya en 1998 ‘colgaba’ en Internet el diario digital LA CERCA, (www.lacerca.com) que se convirtió, así, en el primer diario digital castellano-manchego. Igualmente, en 2009, puso en marcha la primera productora en vídeo online de Castilla-La Mancha: La Cerca TV (www.lacerca.tv).

Las premisas principales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca pasan por ofrecer una información veraz, plural, libre, objetiva, con rigor, abierta y participativa a todos los ciudadanos. Un trabajo que busca la excelencia en la calidad y siempre en constante innovación informativa.

La fusión de texto, audio y vídeo que ofrece el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca a través de Internet convierte a este medio de comunicación en el abanderado de la información más innovadora en la región, en la que constituye un referente periodístico.

Tras veinte años de vida profesional, el más prestigioso portal analizador de páginas en Internet a nivel mundial, Alexa, sitúa la Web del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca entre las 100.000 páginas más vistas del mundo.

Una hemeroteca formada por cientos de miles de noticias desde el año 2002 (de todas las provincias de la Región y también del conjunto de España); miles de vídeos y piezas audiovisuales de ámbito local, provincial autonómico y nacional; un buscador interno optimizado y multitud de secciones varias constituyen, entre otras muchas características, algunos de los atractivos de esta Web de referencia mediática en la región.

La plataforma multimedia de noticias del periódico digital La Cerca mantiene en su web cinco cabeceras de noticias (una por cada provincia de Castilla-La Mancha) para hacer llegar a todos los rincones de la región la información más actualizada de su localidad.

Además, secciones dedicadas al sector agropecuario, el turismo, la cultura, la universidad, la economía, etc., y ‘Especiales Informativos’ de los acontecimientos más importantes que de Castilla-La Mancha así como sus entrevistas y reportajes propios, son algunas de las propuestas que pueden visionarse a través de esta plataforma multimedia.

El Grupo Multimedia de Comunicación LA CERCA siempre ha tenido y tiene un hueco para hacer llegar a todos los sectores de la población la situación en la que se encuentran muchas Asociaciones y Organizaciones que velan por los intereses de los colectivos más desfavorecidos. Por esta razón, desde el año 2003, reconoce el esfuerzo que realizan galardonando, con sus ‘Premios Solidarios’, el trabajo de todos aquellos que creen que un mundo más justo y solidario es posible. Junto a estos, los ‘Premios Taurinos Samueles’ conforman el otro gran evento con el que, cada año, La Cerca quiere mostrar públicamente su apoyo y defensa, en este caso, a la Fiesta Brava en nuestro país, habiéndose convertido estos galardones en unos de los más prestigiosos dentro del panorama taurino nacional.

A su vez, esta casa ha sido galardonada por el trabajo de quienes la conforman y la han conformado a lo largo de los años. Así, en 2006, este Grupo fue merecedor del ‘Premio SICMAN’, otorgado por la ‘Fundación Campollano’, en reconocimiento a su labor en la difusión, apoyo y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En 2007, el Grupo LA CERCA fue el primer medio de comunicación distinguido con la ‘Mención Honorífica a la Labor Voluntaria’, en el apartado de ‘Medios de Comunicación’, que otorga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Y en 2015, el equipo de La Cerca recibió el ‘Premio SOLIDARIO de la ONCE en Castilla-La Mancha’ en el apartado de ‘Medios de Comunicación’.

Motivos, sin duda, más que suficientes para seguir a su lado ofreciéndoles esta ventana de Información lo más veraz, constructiva, respetuosa y libre posible ya que son ustedes, nuestros seguidores, quienes verdaderamente han permitido y motivado estas dos décadas de trabajo que estamos decididos a seguir manteniendo. Por estos veinte años, y por otros veinte más a su servicio.

