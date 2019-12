Villarrobledo (Albacete), 21 de diciembre de 2019.- El doctor Emilio José Laserna Mendieta, del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo y de la Unidad de Investigación de Digestivo de la Gerencia de Tomelloso, ha sido reconocido con dos premios por la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA) y la Asociación Castellano Manchega de Análisis Clínicos (LABCAM).

Los jurados de ambos certámenes han valorado con la máxima puntuación dos artículos publicados por el doctor Laserna sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en la revista ‘Clinical Chemistry and Laboratory Medicine’, una publicación científica internacional de gran impacto dentro del ámbito del laboratorio clínico.

El artículo titulado ‘Comparasion of a new rapid method for the determination of adalimumab serum levels with two established ELISA kits’ (Comparación de un nuevo método rápido para la determinación de niveles séricos de adalumimab con dos kits de ELISA comerciales) obtuvo el reconocimiento de la Asociación Española del Laboratorio Clínico por la comparación entre dos métodos diferentes que realizan los laboratorios para determinar los niveles séricos de un fármaco, llamado adalimumab, que se utiliza para tratar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La monotorización de los niveles sanguíneos de este fármaco es importante para saber si el paciente está respondiendo al mismo o si debe realizar un cambio de tratamiento.

Esto supone un avance relevante, ya que permite a los facultativos detectar de forma más fiable cuando el fármaco está perdiendo su efectividad y resulta aconsejable cambiar de medicamento o aumentar la dosis. Esto supone una gran ventaja para el paciente, ya que las decisiones clínicas sobre su tratamiento son individualizadas, además de más rápidas y eficaces. Pero es que, también, supone un importante ahorro al sistema de salud que no gasta dinero en un medicamento no está funcionando adecuadamente en ciertos pacientes.

En este trabajo de investigación se compara un método rápido que fue lanzado al mercado a principios de 2018, y que permite obtener resultados en unos 15 minutos tras una centrifugación del suero, con otros métodos que son más lentos y que requieren la acumulación de varias muestras para el procesado. El objetivo de este estudio fue evaluar si los resultados obtenidos por esos métodos son intercambiables o si, por el contrario, no son comparables.

Los resultados mostraron que aunque los métodos no son completamente intercambiables entre sí, existe un alto porcentaje de coincidencia para detectar niveles bajos del fármaco y así el nuevo procedimiento podría identificar de forma más rápida a aquellos pacientes en los que valorar cambios en su tratamiento.

Premio LABCAM

Por otro lado, la publicación titulada ’ Faecal calprotectin in inflammatory bowel diseases: a review focused on meta-analyses and routine usage limitations’ (Calprotectina fecal en enfermedad inflamatoria intestinal: una revisión centrada en sus meta-análisis y en las limitaciones de su uso rutinario) logró el premio regional (LABCAM). Se trata de una revisión sobre los aspectos más importantes de una prueba de laboratorio que se realiza en heces para diagnosticar y hacer el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esa prueba se llama calprotectina fecal y es un indicador del grado de inflamación existente en el intestino de estos pacientes.

Con ella se evita que pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal y que han dado niveles bajos de calprotectina se sometan a estudios endoscópicos invasivos, como la colonoscopia. En cambio, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que presenten niveles altos de calprotectina resulta aconsejable valorar hacer más exploraciones y un seguimiento más exhaustivo para decidir si es necesario realizar cambios en el tratamiento con el objetivo de disminuir la actividad inflamatoria.

“A día de hoy, la calprotectina se considera como el mejor marcador de inflamación disponible en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es mejor que otros marcadores serológicos como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Al ser más específica y sensible, la presencia de niveles elevados correlaciona bien con una alta actividad inflamatoria, mientras que niveles bajos indican de forma bastante fiable que el paciente no tiene enfermedad activa”, ha explicado el doctor Laserna.

Esta técnica analítica de diagnóstico clínico se lleva empleando unos 20 años pero está siendo más utilizada durante la última década, desde que estudios científicos han avalado su utilidad.

A pesar de esa contrastada fiabilidad en determinados contextos clínicos, en la revisión también se recogen las principales limitaciones que se encuentran en el uso de la prueba, con el objetivo de que la descripción de las mismas ayude a una mejor utilización de la calprotectina.

Hay que recordar que la enfermedad inflamatoria intestinal se produce por una inflamación crónica del tracto digestivo que puede producir diarrea, dolor abdominal, sangrado rectal y fiebre e incluye dos patologías principales: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

El doctor Emilio José Laserna divide su jornada laboral entre el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General de Villarrobledo, donde realiza una labor asistencial, y la Unidad de Investigación de Digestivo del Hospital General de Tomelloso. Precisamente es en Tomelloso donde el doctor Laserna investiga sobre patologías digestivas junto al doctor Alfredo José Lucendo, jefe de la Unidad y del Servicio de Digestivo, quien también ha colaborado en la redacción de ambos artículos juntos a otros investigadores de este centro hospitalario y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.