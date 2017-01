Castilla-La Mancha cierra 2017 con buenas noticias en el cómputo general, aunque podrían ser mucho mejores. El incremento anual de 128 autónomos en Castilla-La Mancha incluye a la región en el club de las comunidades que no pierden afiliación. Sin embargo, su incremento, de un 0,1%, está muy por debajo de la media nacional (+0,8%) y de otras comunidades autónomas que llegan a sumar un 2,3% como es el caso de Canarias. Castilla-La Mancha ha alcanzado la cifra de 148.743 autónomos en 2016.

“Castilla-La Mancha ha conseguido mantener su cifra de autónomos en 2016. Si a nivel nacional hablamos de una recuperación del colectivo aquí podemos hablar de un año de estabilización. Los autónomos de Castilla-La Mancha no pueden esperar, y esperan con urgencia que las medidas aprobadas a final de año en el Congreso salgan adelante a la mayor brevedad posible. La región tiene luces y sombras, grandes contrastes entre los datos de unas provincias y otras, incluso entre emprendimiento femenino y masculino que hay que analizar”, asegura José Luis Perea, portavoz de ATA C-LM.

“Pero no sólo hay que esperar las medidas nacionales. El Gobierno regional tiene que ser consciente de la importancia del colectivo autónomo, un colectivo de casi 150.000 personas, y poner todos los esfuerzos en frenar el elevado número de bajas que se están produciendo”, remarca José Luis Perea, para continuar diciendo que “los autónomos somos el motor de la creación de empleo tanto en España como en Castilla-La Mancha. Y ahora estamos en una situación crítica. Si no se toman las medidas necesarias que impulsen la aparición de nuevos emprendedores y, por supuesto que ayuden a mantener las actividades que ya están en marcha, no podremos hablar de una recuperación del tejido productivo ni del empleo en la región”.

“Hay que poner todos los esfuerzos en el colectivo y fijar como prioridad que en la región haya más autónomos y, lo que es más importante, que haya más autónomos empleadores. Los trabajadores por cuenta propia son una fuente de empleo y, además, de empleo estable, a la que hay que impulsar y ayudar.”, asegura José Luis Perea, portavoz de ATA Castilla-La Mancha.

Evolución por provincias

Si analizamos los datos por provincias, dos de las cinco provincias castellano-manchegas cerraron 2016 en negativo en cuanto a autónomos se refiere. Albacete ha sido la provincia más afectada por dicha pérdida, al ver descender un -0,4% el total del colectivo, lo que en valores absolutos supuso 113 cotizantes al RETA menos que el 31 de diciembre del año anterior. Ciudad Real también ha perdido autónomos en 2016, un descenso del 0,2% que suponen 81 autónomos menos.

En el sentido opuesto se sitúa Guadalajara, provincia que cierra 2016 con 128 autónomos más que con los que los empezó, lo que supone en valores relativos un incremento del 0,9%, superando en impulso emprendedor incluso la media nacional.

También en positivo cierran el año las provincias de Cuenca (+0,5%) y Toledo (+0,2%).

Género y sectores

Si analizamos el incremento de autónomos por género, las mujeres vuelven a ser un año más las que demuestran mayor impulso emprendedor. Y es que, mientras que la cifra de autónomas se ha incrementado en Castilla-La Mancha en el último año en 192 mujeres (+0,4%), la de varones ha descendido en 64 (-0,1%). No se puede decir que todos los nuevos autónomos son mujeres y que sólo cierran los varones pero sí que la tendencia se inclina claramente por un mayor impulso emprendedor femenino.

Por sectores, cabe resaltar que los principales sectores a los que se dedican los autónomos de Castilla-La Mancha registraron pérdidas en cuanto a sus trabajadores por cuenta propia.

El comercio, sector al que se dedica uno de cada cuatro autónomos en Castilla-La Mancha, ha registrado una pérdida del 1% de sus autónomos, concretamente 395 autónomos menos que al empezar el año 2016. La agricultura, otro de los sectores fundamentales también registró un descenso del 0,7%, lo que en valores absolutos se traduce en 157 autónomos menos. Hostelería perdió 160 autónomos, el -1,2% de sus autónomos. En las dos provincias que pierden autónomos (Albacete y Ciudad Real) son también comercio y hostelería dos de los principales sectores con descenso de autónomos.

También se perdieron 14 autónomos (-0,6%) en el sector de las actividades financieras y los seguros.

La cara positiva la ponen sectores como la actividad inmobiliaria (+5,6%), actividades artísticas (+3,7%), las actividades profesionales que incrementan sus afiliados al RETA en un 3,5% (254 autónomos más) o los autónomos que se dedican a la educación y actividades sanitarias que se han incrementado en un 2,7%.

“Aunque la agricultura, el comercio y la hostelería siguen siendo las actividades que mayoritariamente elegidas por los autónomos para desarrollar su actividad en la región, se nota un cambio de tendencia y de incremento de los autónomos que se dedican a nuevos campos y a otras actividades profesionales en Castilla-La Mancha. Así se comprueba cómo en 2016 se registra un importante crecimiento de los que se dedican a las actividades artísticas, a las inmobiliarias y a las profesionales científicas y técnicas”, argumenta el portavoz de ATA C-LM, José Luis Perea.

“Si queremos que Castilla-La Mancha progrese, hay que apoyar a los autónomos y por los datos debemos prestar especial atención a los sectores que desde siempre han sustentado la economía castellanomanchega sin olvidar que también hay que facilitar el trasvase a nuevos sectores productivos mejorando la formación y competitividad de los autónomos. Confiar en ellos es el mejor camino para conseguir la recuperación del empleo y la economía en la región”, asegura Perea.