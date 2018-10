En este sentido, Paños ha pedido este miércoles en rueda de prensa que se reduzca el IBI de Toledo para llevar a cabo esta disminución. En este sentido, ha propuesto bajar el tipo de gravamen de los bienes inmuebles urbanos al 0,425 por ciento, reducir el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de características especiales del 1,3 al 1 por ciento, que la bonificación a los bienes inmuebles que se desarrollen actividades económicas no se use exclusivamente al uso de oficinas y que se aplique en todos los tipos de establecimientos que tengan actividad económica y se incremente la bonificación al 90 por ciento.

Paños ha pedido también incrementar la bonificación para los inmuebles de eficiencia energética al 50 por ciento porque “hay que apostar por nuevas tecnologías y por un medio ambiente mucho más sano”.

En cuanto al gravamen de viviendas desocupadas, ha propuesto que se rebaje el recargo al 25 por ciento y que se incluya un apartado de exclusiones para no incluir a los inmuebles que no tengan consideración de domicilio tipo familiar, a las que estén siendo objeto de rehabilitación equiparable a obra nueva o aquellos inmuebles que estén declarados en ruina o inhabitables, entre otros.

El portavoz ha manifestado que Ciudadanos pretende con estas enmiendas bonificar con un 50 por ciento a los inmuebles que participen en programas de ayudas de alquiler o programas del parque de viviendas de alquiler. “Incentivamos a las personas que tienen el piso vacío a que si lo ceden al programa de vivienda van a pagar un 50 por ciento de IBI”, ha añadido.

También ha pedido que se realice una nueva ponencia de valores debido a que no se hace en Toledo desde 2007, “cuando estaban los precios de las viviendas más alto”. En este sentido, ha manifestado que Gobierno local “no está por la labor” tras “mentir y fallar a los ciudadanos” al no cumplir el punto número 45 de su programa electoral, que decía que se iba a “solicitar al Catastro la revisión de valores para adaptarlos a los valores de mercado y bajar el IBI”. Además, ha añadido que el Ministerio de Hacienda tiene la lista de municipios que va realizar la revisión catastral en 2019 “y Toledo no está”.

Por ello, ha instado al equipo de Gobierno local a que expliquen a los toledanos “por qué se oponen a la revisión de valores catastrales, faltan a sus palabras, mienten e incumplen su programa electoral”.

VEHÍCULOS “MENOS CONTAMINANTES”

En cuanto al resto de enmiendas, Ciudadanos va a presentar una sobre los vehículos de tracción mecánica. Paños ha indicado que las bonificaciones tienen que ir orientadas a vehículos que sean “menos contaminantes y respetuosos con el medio ambiente”.

En este sentido, ha pedido la supresión de la bonificación del cien por cien para los vehículos históricos con más de 25 años de antigüedad debido a que “es incoherente que se bonifiquen a los coches que más contaminan” y no se haga de la misma manera con vehículos respetuosos con el medio ambiente.

Por ello, para fomentar el uso de vehículos menos contaminantes en Toledo ha propuesto aumentar el periodo de la bonificación prevista para los turismos de nueva matriculación que tienen una emisión de dióxido de carbono inferior a 100 gramos por kilómetros en cuatro años.

TRES ENMIENDAS SOBRE ICIO

Sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Ciudadanos va a presentar tres enmiendas para facilitar la creación de empresas en la ciudad y favorecer a los emprendedores.

De esta manera, ha concretado que la formación naranja solicitará que se bonifique por tramos a las empresas de nueva creación que se instalen en la ciudad en función del número de trabajo creado, “el 65 por ciento de bonificación cuando se creen 100 empleos y el 55 por ciento cuando se creen 50 empleos”.

También ha presentado una enmienda a la tasa de apertura de establecimiento industriales y mercantiles para reclamar que se reduzca al 50 por ciento la tasa de licencia de apertura de los establecimientos. “El Gobierno local ha dado bandazos en este tema, llevan tres años diciendo que no a la propuesta de Ciudadanos de reducir la tasa”, ha apostillado.

Otras de las enmiendas son sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), donde han pedido incluir la bonificación del 45 por ciento para las empresas que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables y para las empresas que establezcan un plan de transporte para sus empleados.

Finalmente, ha pedido que se aplique una bonificación del 40 sobre la tasa de abastecimiento de agua por ciento para familias numerosas de categoría normal y del 70 por ciento para familias numerosas de categoría especial, debido a que “no se tiene en cuenta la situación de las familias con un mayor número de miembros familiares”.