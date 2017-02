CCOO denuncia que, un año después de que empezara el colapso, se mantiene la saturación del sistema de cita previa en la mayoría de las provincias españolas.

En Guadalajara se está dando cita para abril, y en Toledo para entre el 26 y el 30 de marzo

Madrid/Toledo, 1 de febrero de 2017. “Un año después de que empezara el colapso, se mantiene la saturación del sistema de cita previa en la mayoría de las provincias españolas. Por poner sólo algunos ejemplos, la cita para el DNI está ya a primeros de abril en Madrid, Guadalajara, Cádiz, Vitoria, y varias localidades de Sevilla, Barcelona y Bizcaia. Entre el 26 y el 30 de marzo se encuentran Toledo capital; Mérida (Badajoz); el resto de las oficinas de la provincia de Sevilla, Castelló, y un largo etcétera”, denuncia Fernando García, responsable de la Sección Sindical de CCOO el Ministerio del Interior.

“CCOO lleva un año pidiendo una Oferta de Empleo Público excepcional para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes de personal funcionario no policial en la DGP, que vendrían a casi duplicar la ocupación actual en las oficinas de expedición de documentación. Hace meses la Policía solicitó a Hacienda la incorporación de 504 funcionarios, sin que se haya vuelto a tener noticias al respecto”, explica García.

Tampoco llega ese refuerzo mediante horas extraordinarias, una medida que se anunció en noviembre y que, lejos de aumentarse, se están reduciendo y eliminando de las oficinas con menos de un mes de espera en la cita previa, sin que esto suponga que se incrementen donde la cita está absolutamente colapsada. Un disparate si pensamos que se acerca ahora la “avalancha” de cara a Semana Santa. CCOO considera que “un retraso de un mes en este servicio es intolerable, más cuando la propia Policía establece como normal un plazo de 15 días de demora”.

CCOO critica “la última idea de los gestores de la Policía de aumentar las citas de 4 a 5 cada hora, algo que anunciaron en diciembre y que se implantará a partir de finales del próximo marzo. Eso reduce el tiempo que el personal público dedica a cada documento de los 15 a los 12 minutos. Cada expedición requiere unos 10 minutos si todo va bien: el ciudadano llega rápido a la mesa y no surge ningún problema. Pero si le falta documentación, fotografía o no trae el importe de la tasa, el tiempo necesario es mayor, por no hablar de los casos complicados, que requerirán citar a esa persona en otro momento para poder ser atendida. Todo ello en perjuicio de las y los ciudadanos, que seguirán sin recibir un servicio público de calidad, por no hablar de la pérdida de derechos que va a suponer para el personal.”

“Estas circunstancias están ahondando más en el deterioro de este servicio público, un proceso que suele llevar a lo que la Administración llama “externalización” del servicio y que en CCOO traducimos como privatización, algo que debía ser impensable cuando hablamos del documento que acredita la identidad ante la Administración y que contiene todos nuestros datos de filiación”.

“Como colofón, la medida de permitir la renovación del DNI en los últimos 6 meses de vigencia en lugar de los 90 días actuales, recién anunciada, y que solo será efectiva para residentes en el extranjero y duplicados por deterioro, extravío o sustracción, se ha explicado de manera confusa a los medios de comunicación. Desde CCOO recordamos que no se aumenta en seis meses la vigencia del DNI, sino que se podrá renovar hasta seis meses antes de que caduque”.

Finalmente, desde CCOO lamentan la intervención del inspector José María Benito, portavoz del sindicato policial UFP, en El Programa de Ana Rosa emitido en Telecinco el 31 de enero, donde además de dar información errónea —aumento del tiempo de expedición del DNI 3.0 hasta los 20 minutos y produjo la citada confusión sobre el aumento de la caducidad—, se jactaba sobre la posibilidad de facilitar la renovación de su DNI a uno de los presentadores, diciendo: “Tienes que ir a renovar. Tú habla conmigo ”. Una broma que es de bastante mal gusto cuando las ciudadanas y ciudadanos tienen que esperar dos meses para renovar sus documentos, pero que no nos suena raro porque es la política “de enchufes” de ciertos responsables policiales en los equipos de DNI. Una situación que CCOO ya ha denunciado en varias ocasiones ante los gestores de la DGP y del Ministerio del Interior.