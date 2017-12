El Plan de Dinamización y Ayudas al Comercio Tradicional de Toledo, dotado de 120.000 euros, una inversión de 450.000 euros para acometer el carril bici entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono o actuaciones de asfaltado e iluminación en el Polígono Industrial de la ciudad por valor de 800.000 euros, son algunos de los nuevos proyectos que el equipo de Gobierno toledano va a acometer en el próximo ejercicio.

Así lo ha anunciado la regidora capitalina, Milagros Tolón, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Ciudad, que ha arrancado este martes, y donde, entre 20 medidas, también ha avanzado una nueva pista deportiva en Valparaíso, la ampliación de la piscina cubierta del Polígono a fin de dotarla de una nueva piscina infantil o la reapertura del edificio municipal de Cocemfe en el Paseo de Sisebuto como centro de formación y empleo.

Además de una segunda fase de reforma en la Sala Thalía del barrio residencial del polígono —con 200.00 euros de inversión—, y de adelantar que el Consistorio va a reformar y adecuar, de la mano del Consorcio, el llamado ‘Cafetín del Rojas’ para crear un nuevo espacio de representación teatral, la alcaldesa ha asegurado que en el próximo ejercicio un total de 500 toledanos desempleados tendrán una oportunidad de empleo y formación.

Tolón también ha hablado de la apertura del puente que une la calle Reino Unido y la Urbanización Tres Culturas a principios de 2018, de la actuación y reforma del Centro Cívico de Santa Bárbara —por 150.000 euros— y de que el equipo de Gobierno va a remozar la Biblioteca Municipal del Polígono —invirtiendo 230.000 euros— y a ampliar la de Azucaica.

En cuanto al amianto, ha destacado que el Gobierno regional haya puesto en marcha actuaciones para proceder, “en principio”, al sellado de parcelas y a la eliminación de cualquier riesgo para la salud y ha avanzado que las cuentas municipales del Consistorio para el próximo año contemplan la realización de mediciones en el aire a fin de evaluar las medidas aplicadas a la retirada.

EL POM DEL 1986

Se ha referido también la alcaldesa al Plan de Ordenación Municipal (POM), y tras dar cuenta de los pasos dados por el equipo de Gobierno en este sentido y asegurar que trabajan para que todo lo tramitado con el del 2007 tenga “sostén legal y jurídico”, ha dicho que no se puede alarmar a la población y que en caso de que se suspenda el del 2007, se va a modificar el de 1986.

Durante su intervención, la alcaldesa se ha dirigido al Gobierno central para reclamarle que aborde la suficiencia financiera para los ayuntamientos, para que asuma su responsabilidad económica en el Consorcio de la ciudad y para que revise la parte de la muralla entre la Puerta del Cambrón y la de Alfonso VI. Ha puesto especial énfasis en pedirle que rectifique su política hidráulica, suprima los trasvases y acometa las actuaciones comprendidas en los planes de mejora de rivera.

Así las cosas, ha hablado de una inversión de 15 millones de euros, financiados con el superávit municipal de 2016, el programa EDUSI y con fondos propios del Consistorio, para abordar, entre otras cosas, el Paseo de Federico García Lorca, el entorno de la Estación de Autobuses, la ordenación de los aparcamientos de San Pedro el Verde, la Plaza de Zocodover o el nuevo Recinto Ferial de Safont.

La alcaldesa, que ha hecho gala de los datos económicos y oficiales que “evidencian” que Toledo “avanza y crece en todos los ámbitos y es una ciudad más justa, que puede mirar al futuro con optimismo y esperanza”, ha avanzado que la gestión de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento se adjudicará en próximos días y que Puy du Fou dispone ya de suelo y ha empezado dar primeros pasos para iniciar su apertura en 2019.

CS Y LA REALIDAD PARALELA DE TOLÓN

Mientras, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Esteban Paños, ha acusado a la alcaldesa de “vivir en una realidad paralela, de hacer una gestión de fachada” y de haber cumplido tan solo el 30% de su programa electoral.

Así, tras preguntar sobre el estado de redacción del nuevo POM que prometió, le ha preguntado por el impacto que Puy du Fou va a tener sobre el Casco Histórico, para el que ha pedido más inversión, y sobre sus proyectos de conectar el Teatro de Rojas y la Magdalena o sobre el jardín arqueológico de Vega Baja.

En su turno de réplica, tras explicar a Paños que, aunque los técnicos no han terminado de trabajar sobre el POM, han realizado las modificaciones oportunas sobre el del 86 “por si la Junta lo anula”, le ha pedido que anteponga los intereses de la ciudad a los del partido. “Yo soy del partido de la defensa de la ciudad de Toledo, que no le envenenen, no cambie de talante porque seguirá siendo el candidato”, le ha afeado.

GANEMOS PIDE IMPULSAR EL PACTO DE GOBIERNO

De su lado, el portavoz de Ganemos, Javier Mateo, ha pedido a su socia de Gobierno dar un impulso al pacto que les permitió acceder a la Alcaldía de la ciudad si es que quieren “acabar la legislatura cumpliendo lo prometido”.

“Vamos a ser exigentes y autoexigentes en el cumplimiento de lo adoptado porque no estamos plenamente satisfechos. De ello depende que tengamos un final tranquilo de legislatura. Los ediles no estamos al servicio de la imagen de alcaldesa y el ego y el individualismo son peligrosos para el trabajo en equipo” le ha reprochado Mateo a Tolón.

Luego de asumir que han fracasado en la remunicipalización de los servicios públicos —a pesar de haber logrado el de sanciones y parte del de alumbrado público—, pues no han contando con la ayuda de los técnicos ni el PSOE, ha destacado el avance en participación ciudadana y ha avanzado que en 2018 se pondrán en marcha los primeros presupuestos participativos.

El también edil de Servicios Sociales, que ha lamentado que el Gobierno del PSOE invierta menos en este área que el del PP, ha recordado a la alcaldesa que, entre otras infraestructuras, el Hospitalito del Rey sigue cerrado y el Ayuntamiento tiene que seguir liderando la exigencia de su reapertura a la Junta con “la ciudadanía y en la calle”. “Y ahí, señora Tolón, la echamos de menos”.

También ha reclamado a la Junta que deje su “actitud pasiva”, exigiéndole un compromiso claro de retirada, y no solo de sellado, del amianto, y ha terminado confiando en que el Gobierno de coalición PSOE-Ganemos sea un gobierno de cambio, “no un García-Page segunda parte, sino un Tolón-Mateo”.

En la réplica a su socio de Gobierno, y tras admitir que muchos de los logros conseguidos por su equipo son gracias a los cuatro ediles de Ganemos, la alcaldesa, que le ha advertido de que prefiere “un final de legislatura feliz a un final tranquilo”, le ha contestado que ella no es “individualista”, y que él “está en todos los sitios” con ella.

“Yo no necesito ponerme máscaras y bailar para defender las cosas”, le ha reprochado Tolón a Mateo, en referencia a las diversas movilizaciones en las que el portavoz de Ganemos participa para pedir la apertura del Hospitalito del Rey.

FALTA DE TRANSPARENCIA

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular Jesús Labrador, que ha acusado al equipo de Gobierno de ser “poco transparente” pues ha hecho a dedo muchas adjudicaciones, se ha referido al POM para recordar a la propia alcaldesa que el del 2007 —elaborado por el PP— “no era tan malo, cuando ella voto a favor”, y que prometió tener uno nuevo en un año y “han pasado dos y medio y ni está ni se le espera”.

De igual modo, le ha preguntado qué va a hacer con las infraestructuras que dependen el Gobierno regional, como el Hospitalito, las obras de urgencias en el Virgen de la Salud o el amianto, pues, en referencia a este último asunto, ha criticado que el Ejecutivo regional ha presupuestado “cero euros para 2018”.