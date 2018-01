El decreto con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretendía regular la contratación de personal directivo no está en tramitación, después de que la Comisión de Secretarios del Ejecutivo de la pasada semana decidiera no incorporarla al orden del día del último Consejo de Gobierno.

Según han explicado fuentes del Gobierno regional consultadas por Europa Press, este órgano tomó la decisión y retiró esta propuesta de normativa de la discusión del Consejo de Gobierno, por lo que este decreto actualmente no está encima de la mesa.

Con este argumento, desde el Gobierno autonómico defienden que no hay una decisión al respecto y dicha propuesta no está ahora en discusión.

Después de que el sindicato STAS de Castilla-La Mancha asegurara este miércoles que el Gobierno regional pretende aprobar un decreto para el Personal Directivo de la Junta para “crear una administración paralela nombrada a dedo y dirigida bajo criterios de clientelismo político y desprofesionalización de la función pública”, el debate se ha colado en la sesión parlamentaria de este jueves en el Convento de San Gil, obligando incluso al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a tomar la palabra desde su escaño para desmentir que vaya a servir para “colocar a amigos” en la administración pública.

Primero ha sido la diputada del PP Ana Guarinos quien en una rueda de prensa previa se hacía eco de la crítica del sindicato para valorarlo como una “cacicada”, añadiendo que este decreto va a servir “para privilegiar a altos cargos o exalcaldes defenestrados del PSOE” convirtiéndolos en funcionarios.

“Mientras hoy tenemos 52 empleados públicos menos en la región que con el PP, el Gobierno y sus socios de Podemos se dedican a colocar a dedo a través de procedimientos ilegales a sus amigos”, ha criticado.

En esta línea, ha abundado en que se trata de una “cacicada” similar a la ya intentada en el mes de agosto. “Espero que ahora también estén obligados a dar marcha atrás”, ha indicado.

A continuación ha rebatido estas afirmaciones la portavoz socialista, Blanca Fernández, en una rueda de prensa posterior, donde ha lamentado que se haya “tergiversado” el contenido del borrador al que hacía alusión la formación sindical y criticando que algún periódico se haya hecho eco “fabricando” la noticia.

En su explicación, ha dicho que “la ley dice que se pueden contratar altos directivos” como los gerentes de hospitales. “Normalmente son personal estatutario del Sescam. Esto es aquí y en Roma. Lo que intenta el Gobierno es regularizar esta figura, pero no tiene nada que ver con hacer funcionario a nadie por la puerta de atrás”, ha insistido.

LA POLÉMICA LLEGA A LA SESIÓN

En el arranque de la sesión plenaria, en el que la que el diputado del PP Lorenzo Robisco tenía que fijar su posición ante una moción ‘popular’ sobre desarrollo empresarial, ha utilizado gran parte de su tiempo para pedir explicaciones de este asunto.

Así, dirigiéndose al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha pedido que deje claro que ese decreto no va a salir adelante. “Si lo retira, le pediré disculpas, pero si no, mantendré mis acusaciones. Espero que este trámite no permanezca ni un segundo más, porque esto ataca y vulnera a los que llegaron a la función pública por oposición”, ha indicado.

Su intervención ha provocado que el propio García-Page tomara la palabra desde su escaño para afear su actitud y su tono a Lorenzo Robisco.

“Señor Robisco, sus disculpas duran lo que tarda en convocarse otro pleno. Estamos acostumbrados a verle a usted desarrollando una labor de oposición de faltar a la verdad. No sé si se cree que así van a conseguir algún voto ahora que están en estado de nervios por las encuestas y por el auge de Ciudadanos”, le ha dicho.

En este punto, ha dejado claro que mientras él gobierne no va a consentir “que se coloque a un amiguete en la administración”, añadiendo que la información de la que el PP se está haciendo eco al respecto del decreto “está deformada”.

“No intenten engañar a la opinión pública. Mientras yo sea presidente, ningún cargo se va a quedar como un funcionario fijo y con prebendas. Se lo puedo asegurar”, ha zanjado, antes de avisar a la bancada ‘popular’ de que tendría más éxito si se comportaran “con educación” en su discurso político.

Por último, el diputado de Podemos David Llorente ha empezado su turno de palabra poniendo de relieve su crítica ante este borrador de decreto.

“Espero que no pase de ser un mal borrador. Yo desde luego me opongo frontalmente a cualquier medida que sea un privilegio para nadie. Así de claro”, ha enfatizado.

Incluso la consejera de Empleo, Empresas y Economía, Patricia Franco, ha iniciado su turno de palabra para incidir en que la Comisión de Secretarios retiró este decreto de la discusión por “discrepancias”, para dejar claro que no es una previsión que el Gobierno regional maneje actualmente.