El convenio rompe con siete años de penalidades y pérdidas de poder adquisitivo en este sector, estableciendo notables mejoras y subidas salariales, con un incremento en tablas del 7,5% para los próximos cuatro años: 1,7% en 2018, 1,9% en 2019, 1,9% en 2020 y 2% en 2021.

Además, el Plus de Transporte, que tenía la consideración de complemento extrasalarial, pasa a ser salarial sumándose al Plus de Convenio y para su cálculo se contabilizarán todos los días laborables, y no como hasta ahora únicamente los días efectivamente trabajados.

Así mismo, todos los pluses habituales se cobrarán también en el mes de vacaciones.

Estas dos mejoras suponen un incremento salarial añadido de en torno al 1% en cada uno de los años de vigencia del convenio.

Por otra parte, se regula la cobertura de las vacantes que se produzcan o de puestos de nueva creación; dando preferencia a los trabajadores del mismo centro de trabajo, luego de la misma empresa y, por último, de nueva contratación.

Hay que tener en cuenta que, en este sector, que trabaja fundamentalmente para las administraciones públicas o para grandes empresas a través de subcontratas, la inmensa mayoría de las plantillas están integradas por mujeres con contratos a tiempo parcial, a menudo de muy pocas horas a la semana. Cuando se crea un nuevo puesto de trabajo o se produce una vacante por jubilación o por cualquier otra causa, se traduce en horas disponibles para que otras trabajadoras puedan ampliar sus jornadas.

Las patronales y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para la firma del convenio el pasado 21 de diciembre, que fue ratificado por las asambleas de delegados y delegadas el pasado 4 de enero.

“Entendemos que es un buen convenio que permite comenzar a recuperar las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas en los últimos años en un sector muy feminizado, que es el que más injustamente y con mayor ensañamiento ha sufrido no sólo la crisis, sino también las políticas de ajuste impuestas por los gobiernos estatal y regional del PP, fundamentalmente la reforma laboral; la supresión de la ultraactividad de los convenios y los drásticos recortes en los pliegos de condiciones emitidos por las administraciones públicas para la adjudicación de los servicios de limpieza.”

“El convenio es positivo, por las importantes mejoras salariales y porque garantiza estabilidad a los trabajadores y a las empresas hasta el final de 2021. Pero a partir de ahora tiene que ratificarse en cada pliego de condiciones y en cada adjudicación”, señalan Carlos García Montoya y Félix Frutos, responsables de CCOO-Construcción y Servicios y de UGT-FSMC

“En Toledo, de cada diez trabajadoras de la Limpieza de edificios y locales, entre siete y ocho limpian edificios de las distintas administraciones públicas. De nada sirve un buen convenio si luego los pliegos salen con recortes o las contratas se adjudican a la baja.”

“Exigiremos a todas las consejerías y departamentos de la JCCM la aplicación rigurosa del Acuerdo de Estabilidad en las Contratas; tanto en la redacción de los pliegos de condiciones como a la hora de la valoración de las ofertas y la adjudicación de las contratas; reclamaremos la extensión -y aplicación- de este Acuerdo a todas las administraciones locales; y reivindicaremos que también las contratas de la administración estatal garanticen el cumplimiento del convenio.”

“No puede ser que las administraciones sigan valorando las ofertas económicas en un 70% o 80%. Los pliegos deben partir de precios mínimos de licitación que garanticen el cumplimiento de los convenios, y no de máximos que lo que hacen es subastar los servicios a la baja a costa de degradar el empleo y las condiciones laborales”

“Estaremos muy vigilantes, por ejemplo, con el cambio de contrata de Limpieza del Ayuntamiento de Toledo, que ha sido adjudicada con un recorte del 13% respecto al pliego”