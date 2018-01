Así lo publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de este martes y que ha recogido Europa Press, donde además se señala que los beneficiarios de estas subvenciones podrán ser los asegurados que suscriban la póliza en el tiempo y forma establecidos legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y que sean beneficiarios de una ayuda concedida por Enesa.

Las ayudas convocadas se extenderán a las pólizas contratadas de forma colectiva por titulares de explotaciones agrarias radicadas en Castilla-La Mancha al amparo del trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018).

Pero la subvención concedida para cada póliza, sumada a la que concede Enesa en el mismo ámbito, no podrá exceder nunca los siguientes límites: seguros agrícolas y pecuarios, no podrá exceder el 65% del importe total del recibo de prima, sin tener en cuenta los recargos; los seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, no podrá superar el 90% del coste del recibo de prima por explotación, sin tener en cuenta los recargos.

La cuantía individual máxima concedida por póliza en concepto de ayudas reguladas en la presente convocatoria será de 18.000 euros. No se concederán ayudas para la contratación de seguros agrarios con coberturas crecientes cuyo importe de la ayuda autonómica resulte igualo inferior a 60 euros por póliza.

La financiación de las ayudas convocadas contará con un importe de 4.600.000 euros, imputándose 1.400.000 euros a la anualidad 2018 y 3.200.000 euros a la anualidad de 2019; quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito presupuestario, adecuadoy suficiente en las anualidades.