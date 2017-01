Esta resolución debatida en la sesión plenaria comienza con un recuerdo especial a las dos últimas mujeres asesinadas en relación a un caso de violencia machista, Laura del Hoyo y Marina Okarynska, así como al resto de mujeres asesinadas en España.

Este documento refrendado, que corresponde al informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres correspondiente a 2015, incluye la expresión de “tajante repulsa” hacia los maltratadores, “los cuales no deben tener cabida en una sociedad democrática, libre y avanzada”.

Los diputados castellano-manchegos de Podemos, PP y PSOE piden a los gobiernos regional y nacional “que centren fuerzas políticas para abogar por seguir avanzando en el impulso de medidas hasta conseguir expulsar el machismo de la sociedad”.

Se aprueba igualmente “mostrar un total rechazo ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres” y “ratificar el compromiso adquirido por los tres grupos parlamentarios que componen la Cámara”.

Esta aprobación conlleva que los tres grupos políticos adquieren “la responsabilidad de trabajar de manera conjunta para conseguir la igualdad efectiva de género”.

Por último, manifiesta el Parlamento regional su “reconocimiento y agradecimiento” al esfuerzo de los profesionales que trabajan con las víctimas de dicha violencia.

PODEMOS DA LAS GRACIAS AL FEMINISMO

El diputado de Podemos David Llorente ha fijado la posición de su Grupo Parlamentario, dando las gracias al feminismo por “conseguir avances hacia la igualdad” y recordando que atacar al feminismo y tratar de desprestigiarlo “también es machismo”.

“Acoso en el trabajo, que te mantengan en posiciones subordinadas, hacer doble jornada al llegar a casa, cobrar pensiones más bajas, acoso, agresiones, que te violen y que te culpen a ti de ello, no sentirte cómoda y segura, ser cuestionada por lo que haces y lo que no, no decidir sobre tu cuerpo, que tu cuerpo sea objeto de juicio… Todo eso son violencias machistas del patriarcado”, ha denunciado.

Ante esto, ha pedido “actuar sobre las raíces del machismo y erradicar sus causas”, recordando que las Cortes regionales ya suscribieron en noviembre una resolución que abogaba por hacer de esta lucha una “cuestión de Estado”.

PSOE PIDE “ACTUAR EN LA ADOLESCENCIA”

La diputada del PSOE Pilar Callado ha aprovechado para reclamar “políticas transversales” e incidir en la educación para erradicar el machismo en la adolescencia.

“Hay que involucrar a los más jóvenes. Por ello pedimos al Gobierno regional seguir impulsando la prevención. Las conductas machistas se están normalizando de manera preocupante en los jóvenes”, ha considerado.

En este punto, ha pedido “abordar los micromachismos”, así como fomentar “unas nuevas masculinidades igualitarias”.

PP: “FIRME COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO”

Pilar Martínez, del Partido Popular, ha recordado que “ningún maltratador tiene cabida en la sociedad”, y ha mostrado el “firme compromiso” de su grupo político por “seguir trabajando” contra este tipo de violencia.

Ha querido reconocer el “coraje y valentía” de mujeres que “logran superar el miedo y se rebelan, llevando a sus maltratadores a la justicia”.

“Hoy es un gran día para las mujeres de Castilla-La Mancha. Espero que las mujeres de nuestra región puedan recibir el mensaje tranquilizador y conciliador que queremos hacer llegar. Siempre habrá un lugar para poner fin a su calvario”, ha señalado, antes de aprovechar para solicitar al Gobierno regional que recupere las ‘becas mamá’ en la Comunidad Autónoma.