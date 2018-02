Escudero asegura que contrastan las noticias que han aparecido sobre la secretaria general del PP y su entorno con las buenas noticias sobre la recuperación económica y social de nuestra comunidad

“No vamos a tolerar que el PP de la financiación en B de Bárcenas y de la financiación en C de Correa nos insulte gravemente”. Asegura que los ‘populares’ “se han pasado tres pueblos” en sus denuncias sobre los médicos con título sin homologar “y no saben salir del laberinto en el que se han metido” Afirma que queremos un “verdadero” Pacto de Estado por el Agua “y no un pacto de rendición como el que firmó Cospedal con el memorándum del Tajo y que ha servido para esquilmar los embalses de cabecera”