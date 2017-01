Critica que a los dirigentes del PP no les guste que se recuperen la Sindicatura de Cuenta y el CES, “dos órganos vitales para controlar al gobierno y que Cospedal eliminó”

Esteban asegura que ahora que la ministra de Defensa se ha disculpado “aunque no en nombre del PP y del Gobierno del PP ” ante los familiares de las víctimas del Yak-42, debería disculparse en nombre propio y de su partido con los ciudadanos de nuestra región a los que tanto daño causaron sus decisiones

El presidente del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, ha exigido hoy a María Dolores de Cospedal que “ahora que ha hecho un acto de contrición” pidiendo perdón a los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, pidiera también perdón a todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma “por el dolor que les infringió durante sus cuatro años de gobierno”.

Esteban, que criticó que Cospedal haya pedido disculpas por el Yak-42 “en nombre del Estado y no lo haya hecho en nombre de su partido y del Gobierno del PP”, indicó que la ex presidenta regional debería también “pedir perdón a todos aquellos que prometió empleo y luego no se lo facilitó, a los 7.000 docentes y 3.000 sanitarios que despidió, a los 40.000 jóvenes que se vieron obligados a tener que marcharse de la región por sus políticas o los 26.000 dependientes cuyos expedientes dejó en un cajón”.

Igualmente, indicó el presidente del Grupo socialista, que también debería pedir disculpas a los ciudadanos por las “tasas de la vergüenza que impuso”, por paralizar las obras de los nuevos hospitales, por intentar cerrar las urgencias nocturnas de los pueblos o por cerrar más de 60 escuelas rurales. “Debería pedir perdón por tantas cosas que hizo en contra de los castellano-manchegos durante sus cuatro años negros de gobierno”, sentenció.

Conferencia de Presidentes

Por otra parte, Esteban afirmó que el Grupo socialista espera que la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy sirva para que de una vez por todas el Estado page los 350 millones de euros que adeuda a nuestra comunidad autónoma en materia de dependencia o para que se restituya un fondo como el de cohesión sanitaria.

También abogó porque a la hora de hablar de financiación autonómica se tengan en cuenta las especiales características de regiones como la nuestra que tienen una gran dispersión de la población. “Castilla-La Mancha tiene que ser objetivo 1 en el reparto de fondos para que se pueda atender a los ciudadanos en condiciones de igualdad con otros territorios”.

“Debe haber sensibilidad del Gobierno de España en todas estas materias”, afirmó.

Órganos de control al Gobierno

En otro orden de cosas, el parlamentario socialista lamentó que a los dirigentes del PP no les guste el anuncio realizado ayer por el presidente García-Page de volver a poner en marcha la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Económico y Social (CES) que eliminó el anterior ejecutivo.

“Son órganos de control vitales y necesarios para que un gobierno no campe a sus anchas como hizo el de Cospedal durante cuatro años y para garantizar a los ciudadanos que las decisiones que adopta el gobierno regional son consecuentes con las normativas”, aseguró.

Renuncia de la diputada provincial de Ciudadanos en Guadalajara

Esteban también se refirió al abandono de su partido de la diputada hasta ahora de Ciudadanos en la Diputación de Guadalajara. Para el presidente del Grupo socialista, esta diputada “se ha convertido en una tránsfuga al no renunciar a su acta” y lo que pidió a la presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales y vicepresidenta de la institución provincial guadalajareña, Ana Guarinos es que haga público su rechazo a este tipo de actuaciones de trasfuguismo. “No se puede apoyar el gobierno de una institución a través de diputados trásfugas”.

Sanidad y Presupuestos

En cuanto a las críticas que diariamente lanzan los ‘populares’ sobre la gestión sanitaria, volvió a reiterar que se está viviendo una situación complicada por la epidemia de gripe que se está dando tanto en la región como en el resto de España. Pero ahora hay una diferencia fundamental a la hora de actuar entre el actual y el anterior gobierno.

“Mientas el anterior gobierno no se preocupaba de los picos de esta enfermedad, ni de las camas ni de los profesionales, a los que despedía y llamaban vagos, el actual ejecutivo de García-Page ha contratado a más profesionales y ha habilitado más camas, en concreto 306 camas y 261 sanitarios en la última semana”, sentenció.

Igualmente, quiso dejar claro que “no se estarían dando tantos problemas si el anterior gobierno del PP hubiera continuado las obras de los nuevos hospitales o no hubieran recortado tanto en sanidad”.

Por último, y sobre los presupuestos, afirmó que no es entendible que los ‘populares’ critiquen que se estén negociando los presupuestos con Podemos. “Les gustaría que no se aprobaran, les gustaría que todo fuese mal en Castilla-La Mancha para que a ellos les fuese mejor”. Pero Esteban dejó claro que habrá cuentas públicas para 2017 que continuarán mejorando la sanidad y la educación pública, la dependencia o el empleo.