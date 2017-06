El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, no se atreve a decir “que se vayan a mantener los acuerdos” de investidura o de gobierno en los que su formación política participa en diversos municipios de Castilla-La Mancha y aboga por “pegar una vuelta de tuerca más e intentar remunicipalizar” servicios “a pesar de los informes en contra” en ciudades como Toledo o Ciudad Real.

Así lo ha manifestado Crespo en una entrevista con Europa Press en la que repasa los dos años de políticas y gestión que se están produciendo en ayuntamientos durante esta legislatura, en la que la integración de IU en plataformas como Ganemos permitió, a través de pactos, formar gobiernos de izquierdas con presencia en algunos de ellos, como en Toledo, o sustentar al PSOE con acuerdos de investidura que “se van viendo todos los días”.

Este último es el caso de Ciudad Real, donde Crespo ha afirmado que es “difícil que ese pacto se mantenga si la alcaldesa, Pilar Zamora, niega la posibilidad de remunicipalizar un servicio que estaba pendiente”, la Empresa Municipal de Servicios (EMUSER), que fue presidida por el concejal de Ganemos Ciudad Real, Jorge Fernández, quien abandonó este cargo el pasado mes de mayo después de que el PSOE aplazara sin fecha la remunicipalización de este servicio.

“SI PSOE MANTIENE PRIVATIZACIONES, TENDRÁN DIFICULTADES EN GOBERNAR”

“Si al final el PSOE sigue manteniendo las privatizaciones como su eje central, tendrán más dificultades para gobernar”, ha sostenido Crespo que, no obstante, ha aseverado que “lo que no va a pasar nunca” es que con el voto de IU “vaya a gobernar un alcalde del PP”, su “enemigo de clase”.

Respecto al gobierno de la capital regional, Crespo apunta que en Toledo “se nota la mano de IU con políticas sociales”. “Llegamos a unos niveles de garantía en ayudas de exclusión social que en otros ayuntamientos no hay, se han conseguido evitar desahucios llegando a acuerdos para que las familias no se queden sin agua caliente, hay políticas sociales dirigidas por el coordinador local de IU, Javier Mateo —concejal de Servicios Sociales por Ganemos—, que no hay en otros ayuntamientos”, apunta el coordinador regional.

“Donde estamos gobernando tenemos capacidad. En La Venta de San Julián, Almonacid —ambos en Toledo— o Motilla del Palancar (Cuenca) se ha remunicipalizado el servicio del agua. En el traspaso de poderes en este sitio sí que se notan políticas diferentes”, afirma Crespo, que sostiene que, en cambio, en Toledo no están “contentos con la remunicipalización de servicios” como el de la ORA, una de las pretensiones programáticas de Ganemos al entrar en el Gobierno municipal y que, por el momento, no se ha hecho efectiva y ha sido desaconsejada por informes técnicos solicitados por el Ayuntamiento”.

OTROS MUNICIPIOS

En este sentido, el coordinador regional de IU se refiere también a las situaciones de otros municipios de la región como el de Villarrobledo (Albacete), donde “sin estar gobernando también había un pacto de investidura” en el que la participación de IU concedió la alcaldía a Alberto González (PSOE). “Saltó por los aires porque el acuerdo era remunicipalizar el servicio de limpieza de calles y el PSOE lo volvió a licitar. Públicamente dijimos que no lo mantendríamos”.

En otro de los sitios donde en un principio IU, junto a Equo, llegó a un pacto con el PSOE fue en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), “un municipio importante” en el que incluso formaron parte del gobierno pero que finalmente se rompió al no salir adelante unos presupuestos para los que los socialistas contaron con la abstención del PP.

“Cuando se queda sólo, en vez de hacer esfuerzos para gobernar con la izquierda se ha echado en manos del PP”, critica Crespo sobre la gestión del PSOE en este municipio, donde también se pretendía al remunicipalización el servicio del agua.