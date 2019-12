Según ha informado CSIF en nota de prensa, en dicha disposición se señala que el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales “será computado como prestado en el nivel más alto” y “consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.

“De esta forma, los altos cargos nombrados por la Junta de Comunidades mantendrán los máximos beneficios una vez cesen de sus responsabilidades, lo que supondrá un agravio comparativo hacia el resto de empleados públicos en el desempeño de las mismas funciones”, han lamentado.

Además, han recordado que en el ámbito sanitario se paralizó la carrera profesional en 2010 y en el ámbito educativo sólo se puede promocionar al cuerpo de catedráticos y no se convoca concurso desde 2002. “De esta forma se está creando una administración paralela, una ‘casta’ de empleados públicos que son elegidos no por su excelencia sino por su determinada adscripción a unos colores políticos, en este caso a los del partido de Emiliano García-Page, que ha usado su mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha para aprobar un texto que ha contado con la oposición frontal de las organizaciones sindicales y que no se ha negociado en la Mesa General de la Función Pública”, han criticado desde el sindicato.

“Por si fuera poco, la disposición transitoria segunda regula el carácter retroactivo de la consolidación de los altos cargos desde 2007”, ha señalado, lo que para CSIF es “un auténtico descalabro para el erario público”.

Por otra parte, CSIF ha celebrado el fin de las penalizaciones por incapacidad temporal, “tal y como se comprometió el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas con la Central Sindical el pasado mes de octubre”, y que se produzcan modificaciones a la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, tales como la exención de guardias para mayores de 55 años en el ámbito sanitario, pero el sindicato exige “la derogación de este ordenamiento jurídico, más conocido como ‘Ley Cospedal’, en lugar de seguir ‘troceando’ su articulado”.