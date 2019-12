Esta medida salió adelante en las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos a favor del PSOE, “que no sólo desoyó las críticas vertidas por los partidos políticos de la oposición con representación en las Cortes, sino también a una mayoría social que se manifestó el pasado miércoles en las cinco capitales de provincia”, según ha criticado CSIF a través de una nota de prensa.

Para CSIF es “muy grave” que los sindicatos con representación en la Mesa de la Función Pública se unan para evitar esta enmienda discriminatoria y el Gobierno de Emiliano García-Page “se escude en argumentos inconsistentes”.

Entre esos argumentos, han destacado el del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, cuando “alenta la designación de altos cargos para puestos que pueden ocupar los empleados públicos de la región”. De hecho, esta enmienda “rompe con los principios de mérito, capacidad e igualdad en la Función Pública al promover una red clientelar dentro del funcionariado”, han recordado desde este sindicato.

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, además, ha añadido que “Page y su Gobierno sólo se acuerdan de la carrera profesional cuando les conviene y solo para unos pocos, cuando la carrera profesional está paralizada en el Sescam desde 2010 y ni se plantea en otros sectores de la Administración”.

Asimismo, Sánchez ha aludido al “temor del PSOE” de llevar esta medida a una mesa de negociación con los sindicatos o de haberla presentado dentro del proyecto de Ley de Presupuestos, “cosas que no ha hecho porque sabía que no habría salido adelante. El Gobierno de Page está utilizando toda su maquinaria y su mayoría absoluta para un beneficio particular. Pueden poner las excusas que quieran, pueden venderlo como deseen, pero lo único cierto es que la única carrera profesional que se va a desarrollar en la región es la de los políticos”.

“Como colofón”, ha concluido, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes una resolución de provisión de puestos de trabajo de libre designación, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Los jefes de oficinas de empleo fueron recalificados a nivel 26 para poder ser designados de libre designación y ahora la gente que estaba a la espera de recibir esa plaza mediante concurso no va a poder optar a ella porque ya son designaciones propias de la Administración”.