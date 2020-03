Añaden que los usuarios pueden seguir realizando los trámites y/oconsultas vía telefónica o por email. No obstante, recomiendan que si el asunto no es urgente o no contiene plazos se espere a la reapertura de las oficinas al público, según ha informado la Comunidad de Usuarios en nota de prensa.

Por otra parte, CUAS Mancha Occidental II traslada que se han suspendido todos los plazos administrativos para la tramitación de procedimientos en las administraciones públicas y, por tanto, para la tramitación de procedimientos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Ante esta situación, los servicios jurídicos de CUAS Mancha Occidental II, Despacho Cobo Serrano Abogados, comunican a todos aquellos usuarios que hayan recibido una denuncia de la Confederación que tienen suspendidos los plazos para recurrir la misma, debiendo ejercer sus acciones de defensa cuando se reanuden de nuevo dichos plazos, una vez finalicen las medidas adoptadas por la declaración del Estado de Alarma.

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa ManchaOccidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de90.000 hectáreas de regadío y unos 9.000 regantes en los municipios de Alameda de Cervera, Alcázar de San Juan, Alhambra, Arenales de SanGregorio, Argamasilla de Alba, El Bonillo, Campo de Criptana, CincoCasas, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Las Mesas, Mota del Cuervo, El Pedernoso, Pedro Muñoz, Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente, Santa María de los Llanos, Tomelloso, Socuéllamos, El Toboso y Villarrobledo, pertenecientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.