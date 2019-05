Una excepcional cita deportiva en la que participarán los equipos Mideba Extremadura, Bidaideak Bilbao, BSR Amiab Albacete y C.D. Ilunion, según han informado en rueda de prensa el presidente de la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física (FEDDF), José Alberto Álvarez; el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; el alcalde, Ángel Mariscal; el concejal de Atención a las Personas e Igualdad, José María Martínez; el diputado de Deportes, Óscar Pinar y el edil del ramo, José Ángel Gómez Buendía.

Todos han coincidido en resaltar la relevancia y repercusión de esta cita deportiva para la ciudad de Cuenca, máxime, tal y como ha destacado el alcalde, si se tiene en cuenta que atraerá durante estos dos días a más de un millar de personas, a lo que se sumará la correspondiente promoción turística de la ciudad, puesto, según ha recalcado, no se puede obviar que la final del sábado a las 18.00 horas será retransmitida en directo por Teledeporte, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

En esta línea, tanto Prieto como Martínez, promotor de esta iniciativa, han coincidido en destacar el ejemplo de colaboración institucional que Diputación y Ayuntamiento están dando al respaldar la celebración de este gran evento deportivo, que no solo da visibilidad a este deporte tan exigente, sino también a la propia ‘marca Cuenca’. Algo en lo que ha coincidido el presidente de la FEDDF, quien no ha dudado en agradecer no solo el respaldo económico, sino también la predisposición demostrada por ambas instituciones desde el principio cuando se planteó la posibilidad de que Cuenca pudiera ser sede de esta Final Four.

Un acontecimiento deportivo de primer nivel que Prieto espera sea todo un éxito y posibilite no solo que todos los asistentes se lleven una buena imagen de la ciudad y de las posibilidades que ofrece para albergar eventos de este calibre, sino que también “invite a analizar cuál es la situación real de accesibilidad de las instalaciones de la ciudad con el fin de puedan ser utilizadas por todo el mundo, sin excepciones, y así poder tomar nota al respecto”.

FINAL FOUR

El presidente de la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, por su parte, no ha escatimado elogios hacia esta cita deportiva, que, tal y como ha recalcado, va a reunir a cuatro de los mejores equipos de Europa. Y es que, según ha detallado, el C.D. Ilunion acaba de proclamarse subcampeón de la Champions, el BSR Amiab Albacete ha sido semifinalista de esa misma competición europea, el Bidaideak Bilbao ha ganado la EuroLiga 1 y el Mideba Extremadura ha hecho lo propio en la EuroLiga 2.

La Final Four, que se desarrollará en el Pabelón Polideportivo de San Fernando, comenzará el viernes, 17 de mayo, a las 17.00 horas, con la primera semifinal entre el Mideba Extremadura (1º) y el C.D. Ilunion (4º), y a las 19 horas con la segunda, esta vez entre el Bidaideak Bilbao (2º) y el BSR Amiab Albacete (3º).

De esta manera, el sábado, a partir de las 11.00 horas, se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, mientras que no será hasta las 18.00 horas cuando se dispute la final de la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, que, según ha recordado, será retransmitida en directo por Teledeporte.

Álvarez, en este sentido, no ha dudado en invitar a los ciudadanos a disfrutar de esta competición de alto nivel, recordando que la entrada es gratuita y se van a distribuir invitaciones para los distintos partidos por numerosos establecimientos de toda la ciudad.

Pero esta fiesta del baloncesto en silla de ruedas no se limitará a los cuatro partidos para decidir quién se proclama campeón de División de Honor de la Liga Nacional 2018-2019, puesto que también tendrá lugar en la capital la Gala Final de la Temporada, que se celebrará a partir de las 21.00 horas en el Hotel Torremangana.